Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (24.04.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer habe am Dienstag den Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht und damit die im März berichteten vorläufigen Zahlen bestätigt. Für 2020 sei aufgrund des noch unklaren Ausmaßes der "Corona-Krise" eine zweigeteilte Guidance vorgelegt worden.Guidance knapp erfüllt, Erwartungen leicht verfehlt: Sowohl der Umsatz i.H.v. 120,7 Mio. Euro als auch das EBITDA von 0,1 Mio. Euro hätten am unteren Ende der jeweiligen Guidance-Bandbreiten gelegen (120 bis 125 Mio. Euro bzw. 0 bis 4 Mio. Euro). Während der Umsatz damit weitgehend den Analystenschätzungen entsprochen habe, sei der operative Verlust im Schlussquartal stärker ausgefallen als erwartet (EBITDA Q4 -2,8 Mio. Euro vs. MONe -0,3 Mio. Euro). Dies rühre nach Erachten des Analysten vor allem aus der geringen Auslastung am Stammsitz Schramberg (Umsatz -17,5% yoy) sowie den höher als antizipierten Restrukturierungskosten. Dagegen hätten die Aufwendungen für den Aufbau des neuen chinesischen Werks mit rund 4,0 Mio. Euro im Plan gelegen. Unter Herausrechnung des Ramp-ups in China sowie der Restrukturierung hätte Schweizer ein EBITDA i.H.v. 5,1 Mio. Euro erzielt (EBITDA-Marge: 4,2%).Investment Case im Kern intakt: Hervorzuheben sei, dass Schweizer trotz der bereits schwachen Automobilkonjunktur in 2019 (VDA: Produktion deutscher OEMs -9% yoy) mit Automotive-Kunden einen Umsatzanstieg auf 92,0 Mio. Euro erzielt habe (+4,7% yoy). Damit sei nach Erachten des Analysten ein wesentlicher Bestandteil des Investment Cases strukturell intakt. Das Industriegeschäft sei dagegen auf 22,3 Mio. Euro zurückgegangen (Vj.: 30,5 Mio. Euro). Des Weiteren sei die Marge durch eine überaus starke Entwicklung der Handelsumsätze (+52,9% yoy) mit den asiatischen Partnern Meiko und WUS verwässert worden. Die Eigenproduktion in Asien nehme nach Abschluss der wesentlichen Bau- und Installationsarbeiten in 2019 sowie der Fertigung erster Musterleitplatten seit Januar weiter Gestalt an und solle mit geringfügiger Verzögerung noch im April erste Serienprodukte hervorbringen.Trotz des ungewissen Ausgangs der Krise würden nach Erachten des Analysten einige Anzeichen dafür sprechen, dass Schweizer nicht nachhaltig leide.Angesichts der erneuten Prognosesenkung reduziert sich das Kursziel von 12,00 Euro auf 11,00 Euro, womit Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, die Schweizer Electronic-Aktie weiter mit "halten" einstuft. (Analyse vom 24.04.2020)