Verwendungsseitig sei die Erholung breit gestützt worden. Das reale Wachstum des privaten Konsums sei mit knapp 1,0% Y/Y im Jahr 2016 mäßig geblieben, während der öffentliche Konsum erneut deutlich stärker habe zulegen können. Nennenswerte Impulse seien von den Bruttoanlageinvestitionen (+2,5% Y/Y) sowie vom Außenhandel (ohne Wertsachen) gekommen. Die Frühindikatoren würden auf eine Fortsetzung des konjunkturellen Aufschwungs im Jahr 2017 hindeuten. Insbesondere in der Industrie habe sich die Stimmung merklich aufgehellt. Der PMI Industrie sei im November auf 56,6 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren geklettert.



Die Subindices Produktion und Auftragsbestand hätten gar bei fast 60 Punkten notiert. Zudem habe sich auch die Beschäftigungskomponente weiter verbessert und setze sich oberhalb der Marke von 50 Punkten fest. Die langsame, aber stetige Aufhellung am Arbeitsmarkt sollte anhalten, die Arbeitslosenquote werde im Mittel bei niedrigen 3,3% verharren. Auch das KOF-Konjunkturbarometer deute mit einem Indexstand von 102,2 Punkten im Dezember ebenfalls auf eine anziehende Wirtschaftsleistung hin. Das BIP-Wachstum werde 2017 mit 1,5% Y/Y nur leicht höher als im Vorjahr ausfallen.



Die SNB habe 2016 keine Änderungen an ihrer geldpolitischen Ausrichtung beschlossen. Die Leitzinsen seien unverändert im negativen Bereich geblieben. Zudem hätten die Währungshüter bekräftigt, dass sie bei Bedarf zu Devisenmarktinterventionen bereit seien. Die bedingte Inflationsprognose der SNB sei zudem gesenkt worden. Die Analysten würden nach einer negativen Inflationsrate von -0,4% Y/Y in 2016 nur mit einer schwach positiven Inflation von 0,2% Y/Y im Jahr 2017 rechnen.



Die Geldpolitik der SNB bleibe 2017 Gefangene von zwei Entwicklungen: Die absehbar anhaltend expansive Geldpolitik der EZB lasse der SNB praktisch keine andere Wahl als sich weiter mit Negativzinsen und Devisenmarktinterventionen gegen einen zu starken CHF zu stemmen. Zudem bleibe der CHF eine klassische safe-haven-Währung und liege mit Blick auf die wichtigen Wahlen in der EU im Fokus der Investoren. Bis in den Kapitalmarktbereich hinein sehe man bei den Renditen Schweizer Bundesanleihen auch in 2017 negative Vorzeichen vorherrschen. Der EUR/CHF-Kurs könnte im ersten Halbjahr den Tiefpunkt aus 2016 testen, bevor ein stabileres politisches Umfeld den Weg bis 1,10 CHF je EUR bis Ende 2017 freimache. (Ausgabe vom 04.01.2017) (09.01.2017/ac/a/m)







Im Jahr 2016 konnte die Konjunktur in der Schweiz wieder Tritt fassen, nachdem das vorherige Jahr noch stark unter dem Eindruck des Frankenschocks infolge der Aufgabe der mehr als drei Jahre geltenden EUR/CHF-Mindestkurspolitik gestanden hatte. Vor allem das erste Halbjahr sei von einer recht dynamischen Wirtschaftsentwicklung gekennzeichnet gewesen. Im dritten Quartal habe das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) annuierend stagniert und nur minimal um annualisierte 0,2% zugelegt. Trotz des zwischenzeitlichen Rückgangs der Stimmungsindikatoren infolge des Brexit-Votums hätten die Analysten aber mit einer etwas höheren Dynamik gerechnet. Zum Jahresende seien die Stimmungsindikatoren jedoch wieder zurück in den Expansionsbereich geklettert, sodass von einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung bereits im vierten Quartal 2016 auszugehen sei. Für das Gesamtjahr 2016 ergebe sich somit eine moderate Wachstumsbeschleunigung von 0,8% im Jahr 2015 auf voraussichtlich 1,4% Y/Y.