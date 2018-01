Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe kletterte im Berichtsmonat Dezember auf 65,2 Punkte, so die Analysten der Nord LB.Nach einem eher zurückhaltenden Wachstumstempo in 2017 - hier würden die Analysten von einem Plus von 1,0% ausgehen - dürfte 2018 der volkswirtschaftliche Expansionsprozess spürbar an Tempo gewinnen. Sie würden im neu gestarteten Jahr mit einem BIP-Wachstum von 2,1% rechnen. Auch für 2019 seien die Analysten mit einer Prognose von 2,0% recht optimistisch. Die Schweiz sollte in den kommenden Monaten - endlich - auch zu den Profiteuren einer regen globalen Wirtschaftsaktivität zählen, was sich entsprechend bei den Ausfuhren widerspiegeln werde. Die Binnendynamik dürfte hingegen insgesamt eher zurückhaltend bleiben und die Inflation gedämpft halten. Mit erwarteten Teuerungsraten von 0,8% (2018) bzw. 1,1% (2019) könne nach wie vor nicht von einem sich selbst tragenden Inflationsausblick gesprochen werden.Allein schon mit Blick auf die Preisentwicklung entstehe für die Notenbanker der SNB kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Zentralbankchef Jordan sehe entsprechend auch keine Notwendigkeit zu agieren. Den Franken bezeichne er weiterhin als "hoch bewertet". In Bezug auf den Devisenmarkt dränge sich im aktuellen Berichtsmonat ein Blick zurück auf: Vor drei Jahren - am 15. Januar 2015 - habe die SNB überraschend den Mindestkurs des Franken bei 1,20 CHF je EUR aufgehoben. Der Rekordgewinn, den die SNB für das Jahr 2017 habe vermelden können, sei auch auf die fortlaufenden Deviseninterventionen der Notenbanker zurückzuführen. Doch auch diesbezüglich habe der Handlungsdruck zuletzt spürbar abgenommen. Große Ausschläge beim Franken seien nach Auffassung der Analysten nicht zu erwarten. Mit Blick auf die Anpassung der geldpolitischen Steuerungsparameter dürfte sich die SNB in der abwartenden Rolle wohl fühlen. (Ausgabe Februar 2018) (29.01.2018/ac/a/m)