Hannover (www.aktiencheck.de) - Der KOF Frühindikator fiel im Oktober mit 94,7 Punkten besser aus als erwartet, befindet sich aber dennoch unter seinem langfristigen Durchschnittswert von 100 Punkten, so die Analysten der Nord LB.Die Nachfrage nach dem Schweizer Franken reagiere weiterhin auf das globale politische Geschehen. Die zunächst deutliche Entspannung des Handelskonfliktes zwischen den USA und China sowie die sinkende Wahrscheinlichkeit eines No-Deal Brexit hätten im Oktober zu einer Abwertung des Schweizer Franken geführt. Gegenüber dem Euro habe die Währung einen Anstieg auf über 1,10 CHF verzeichnet. Die Anleger hätten sich in Donald Trumps Rede vor dem Economic Club of New York neue Hinweise zu einer Einigung im Handelsstreit mit China erhofft, seien allerdings enttäuscht worden. Stattdessen habe Trump substanziell höhere Zölle angedroht, sollte kein Deal mit China zustande kommen. Auch die Deadline für die Erhebung von Autozöllen gegenüber der EU am 13. November habe der US-Präsident unkommentiert verstreichen lassen. Statt Optimismus zu verbreiten habe Trumps Auftritt eher die Unsicherheit auf den Märkten erhöht, was zu einer Rückkehr zum Schweizer Franken und damit zu dessen deutlicher Aufwertung geführt habe. In den darauffolgenden Tagen habe sich der Kurs jedoch wieder auf bis zu 1,09 CHF erholt.Da derzeit erst im kommenden Jahr mit einem Teilabkommen zwischen den USA und China gerechnet werde, bleibe der Franken weiterhin den diesbezüglichen Schwankungen der Markterwartungen ausgeliefert. Andréa Maechler, Mitglied des Direktoriums der SNB, habe betont der Franken bleibe aufgrund seines Status als sicherer Hafen derzeit hoch bewertet und dass die SNB weiterhin zu Deviseninterventionen bereit sei, um dem Aufwertungsdruck der Währung notfalls entgegenzuwirken. (Ausgabe Dezember 2019) (25.11.2019/ac/a/m)