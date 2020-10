Bonn (www.aktiencheck.de) - Knapp 90 Milliarden Schweizer Franken setzte die schweizerische Nationalbank in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres ein, um sich gegen den im Zuge der Coronavirus-Krise erhöhten Aufwertungsdruck auf den als "sicheren Hafen" geltenden Schweizer Franken zu stemmen, so die Analysten von Postbank Research.Diese entwickle sich aktuell erstaunlich gut, das gestern veröffentlichte KOF-Konjunkturbarometer für September habe mit einem Wert von 113,8 Punkten nicht nur den vierten Anstieg in Folge verzeichnet, sondern auch den besten Wert seit über einem Jahrzehnt. Die gute wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz dürfte dabei außer auf einen rückläufigen Trend bei den Coronavirus-Infektionen im Land auch auf die Erholung des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland zurückzuführen sein. Da Schweizer Exporteure häufig Vorprodukte für deutsche Industrieunternehmen produzieren würden, stelle Deutschland mit einem Exportanteil von 15 Prozent den größten Exportmarkt der Schweiz dar.Neben der robusten Konjunkturerholung in der Schweiz dürften auch mögliche Sorgen rund um die US-Präsidentschaftswahl im November sowie um einen harten Brexit für weiteren Aufwertungsdruck auf den als "sicheren Hafen" geltenden Schweizer Franken sorgen. (01.10.2020/ac/a/m)