Linz (www.aktiencheck.de) - Die Schweizer Wirtschaft läuft wie ein Uhrwerk, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Auslastung der Industrie sei auf einem Niveau wie vor sieben Jahren. Der von der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) veröffentlichte Konjunkturindikator zeige für die Schweiz Rekordwerte an. Der Arbeitsmarkt sei mit Werten um 3% auf internationalem Topniveau. Die Konjunkturforschungsstelle (KOF) hebe die Wachstumsprognose von 2,3% auf 2,9% für 2018 an. Das sei beachtlich, bedenke man, dass im Normalfall Prognoseänderungen häufig um 0,1% angepasst würden (und als Sensation verkauft würden). Risiken sehe die KOF im Handelsstreit zwischen China und den USA. Hier seien die Auswirkungen auf die Schweiz schwer einzuschätzen und könnten im Fall einer Eskalation eine Anpassung für 2019 notwendig machen. Bleibe die Stimmung unverändert, sehe die KOF das Wachstum bis 2020 durchwegs positiv. Der Franken könnte durch die positiven Aussichten, neben dem Thema Fluchtwährung, weiterhin gefragt sein. (05.10.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.