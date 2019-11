Paris (www.aktiencheck.de) - Die schwedische Notenbank hat die Schwedische Krone (SEK) zum Euro zuletzt ein wenig gestützt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zwar hätten die Währungshüter den Leitzins Ende Oktober bei -0,25 Prozent belassen, doch hätten sie bereits für Dezember eine Anhebung der Zinsen in Aussicht gestellt. Eine solche Maßnahme könnte die Krone relativ zum Euro wieder attraktiver machen. Während der vergangenen Tage sei zu beobachten, dass das Verhältnis beider Währungen zueinander ohne große Dynamik sei - die Notenbanksitzung scheine bereits ihre Schatten vorauszuwerfen. Dass die Schwedische Zentralbank die Zinsen anheben könne, würden aktuelle Konjunkturdaten zeigen. Die Teuerung befinde sich laut Verbraucherpreisindex im Oktober auf einem Niveau von 1,6 Prozent. Zugleich habe die Kapazitätsauslastung im dritten Quartal zugelegt. Die Konjunktur sei also weiter auf Kurs.



Da auch innerhalb der Eurozone die Konjunkturdaten zuletzt positiv gewesen seien, dürfte der zu erwartende relative Zinsunterschied zwischen beiden Währungen die entscheidende Rolle bei Kursbewegungen einnehmen. Zwar habe das BIP in der Eurozone im dritten Quartal um 1,2 Prozent zugelegt, doch mache die Europäische Zentralbank keine Anstalten zu einer strikteren Geldpolitik. Im Gegenteil: Die ultra-lockere Geldpolitik dürfte noch eine ganze Weile anhalten. Der Aufwärtstrend bei EUR/SEK könnte sich angesichts dieser Gemengelage abflachen oder gar verlassen werden. (22.11.2019/ac/a/m)





