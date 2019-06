Linz (www.aktiencheck.de) - Die schwedische Wirtschaft hat in den letzten Tagen mit positiven Wirtschaftsdaten überrascht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



So sei die Wirtschaft im 1. Quartal 2019 um 2,10% gegenüber 2018 gewachsen und um 0,60% gegenüber dem 4. Quartal 2018. Auch der Einkaufsmanagerindex der Industrie habe im Mai deutlich auf 53,1 Punkten von 50,9 Punkten im April zugelegt. Auf der Konsumentenseite hätten die Einzelhandelsumsätze ebenfalls positiv überrascht. Schon zuvor habe die Inflation wieder angezogen, sodass die Schwedische Zentralbank (Riksbank) nun einem zweiten Zinsanhebungsschritt nach Dezember 2018 nähergekommen sei. Aktuell liege der Leitzinssatz bei -0,25%. Experten würden den nächsten Schritt im Herbst oder Winter erwarten. Eine globale Konjunkturschwäche aufgrund der US-Handelsstreitigkeiten könnte der Riksbank aber einen Strich durch die Rechnung machen. Aussichten: EUR/SEK (ISIN EU0009654672/ WKN 965467) dürfte sich seitwärts zwischen 10,56 und 10,67 bewegen. (06.06.2019/ac/a/m)





