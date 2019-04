Die Industrieproduktion habe sich in den vergangenen Quartalen robust gezeigt. So habe die Kapazitätsauslastung im letzten Jahr mit durchschnittlich 90,6% auf dem höchsten Stand seit 2008 gelegen. Für die kommenden Monate würden die Analysten mit einer etwas schwächeren Dynamik auf weiterhin hohem Niveau rechnen. Die Lohnzuwächse in der Industrie sollten etwa 2% über dem Vorjahresstand liegen und die Arbeitslosenquote dürfte mit jahresdurchschnittlich 6,3% rekordniedrig bleiben.



Die Inflation liege nahe des Ziels von 2%. Für dieses Jahr würden die Analysten von einer durchschnittlichen Teuerungsrate von 2,2% ausgehen. Die schwedische Notenbank habe im Dezember letzten Jahres erstmals die Leitzinsen auf -0,25% erhöht. Der Chef der schwedischen Notenbank habe sich jüngst optimistisch über das Wirtschaftswachstum geäußert und weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt.



In Anbetracht der freundlichen Wachstums- und der Inflationsperspektiven würden die Analysten einen weiteren Zinsschritt für angemessen halten. Zudem gebe der Wechselkurs genügend Spielraum für weitere Zinserhöhungen. Die Riksbank dürfte deshalb aller Voraussicht nach die Leitzinsen in der zweiten Jahreshälfte bis zur Nulllinie erhöhen. Anzumerken sei jedoch, dass die Notenbank vorsichtig vorgehen und im Falle einer konjunkturellen Abkühlung die Normalisierung der sehr expansiven Geldpolitik frühzeitig stoppen werde.



Ein Risiko für den freundlichen Wirtschaftsausblick würden die Analysten in einem ungeregelten Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU sehen. Zwar sinke die Exportquote in den letzten Jahren tendenziell, mit einem Anteil von rund 4% stelle die britische Insel jedoch immer noch einen wichtigen Absatzmarkt für Schweden dar. Außerdem könnten der Handelskonflikt zwischen den USA und Europa über Importzölle auf Fahrzeuge das Wachstum belasten, denn seit 2015 gewinne der Export von Autos an Bedeutung. Im vergangenen Jahr seien Waren im Wert von mehr als 11 Mrd. US-Dollar in die USA exportiert worden, wovon ca. 20% auf Fahrzeuge entfallen seien. (03.04.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die schwedische Wirtschaft zeigte sich im vierten Quartal 2018 trotz der anhaltenden "Brexit"-Sorgen und der Handelskonflikte widerstandsfähig und wuchs mit 1,2% gegenüber dem Vorquartal so stark wie seit Frühjahr 2017 nicht mehr, so die Analysten der Helaba.Wachstumstreiber seien der Konsum und die Exporte gewesen, während die Investitionen zurückgegangen seien. Im Vergleich zu den nordeuropäischen Nachbarn habe die Dynamik zuletzt zugenommen. Auch in diesem Jahr dürfte die schwedische Volkswirtschaft mit einer robusten Konjunktur überzeugen. Nach einer vorübergehenden Schwäche würden die Analysten wieder mit einer zunehmenden Konjunkturdynamik in der zweiten Jahreshälfte und einem Wirtschaftswachstum von 2,4% im Gesamtjahr rechnen. Beiträge zum Wachstum dürften nach wie vor der Konsum und die Exporte liefern.