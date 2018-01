Bonn (www.aktiencheck.de) - Die vergangenen Wochen brachten eine deutliche Neubewertung des US-Dollar an den Devisenmärkten mit sich, so die Analysten von Postbank Research.Die US-Dollar-Schwäche sei auf den ersten Blick überraschend. Denn eigentlich sollte der Greenback von einem sich ausweitenden Zinsvorteil der USA gegenüber anderen Währungen profitieren. Mit Donald Trumps Steuerreform hätten sich die Chancen auf höhere Renditen in den USA sogar noch vergrößert. Allerdings seien viele Assetklassen in den USA, vor allem Aktien, bereits sehr hoch bewertet.Da sich Investoren in den vergangenen Jahren mit Anlagen vor allem im Euroraum eher zurückgehalten hätten, sei eine signifikante Umschichtung des Kapitals in Richtung Euro wahrscheinlich. Dies dürfte den EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) trotz eines fundamentalen Umfelds, das eigentlich für einen stärkeren Greenback spreche, weiter nach oben treiben. Eine Entkoppelung des Wechselkurses von den Zinsrelationen sei bereits in früheren Perioden zu beobachten gewesen, so beispielsweise kurz nach der Jahrtausendwende, als die USA ein deutlich höheres Zinsniveau aufgewiesen hätten als die EWU und der US-Dollar trotzdem stark an Wert verloren habe. (Perspektiven Februar 2018) (30.01.2018/ac/a/m)