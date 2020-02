Das Dilemma für die Automobilhersteller: Mit einer Optimierung von Verbrennungsmotoren seien die ehrgeizigen Ziele der EU zur Reduzierung des Treibhausgases CO2 nicht zu erreichen. Damit führe derzeit kein Weg an der Elektromobilität vorbei. Die Transformation auf neue Antriebsformen fange erst an und erfordere sowohl hohe Investitionen als auch einen Um- bzw. Abbau der Belegschaft. Gleichzeitig würden jedoch die Margen sinken.



Auch welche Technologie sich am Ende dieser Transformation durchsetzen werde, sei längst nicht ausgemacht. Führende Zulieferer wie etwa Bosch würden ihr Hauptaugenmerk auf die Brennstoffzelle richten, hätten jedoch noch keine Serienreife erlangen können. Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) hingegen setze mit dem ID.3 voll auf die Verbreitung batteriebetriebener Elektroautos. Auch Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) steigere seine Investitionen im Bereich Wasserstoff nicht mehr. Am Ende entscheide der Konsument, in welcher Antriebsart die Zukunft liege.



Zu befürchten sei, dass aufgrund der noch geringen Marktakzeptanz die schon im nächsten Jahr geltenden CO2-Ziele in den Flotten der deutschen Hersteller nicht erreicht würden und hohe Strafzahlungen auf die Unternehmen zukämen.



Während also die Aktienkurse deutscher Hersteller immer stärker unter Druck geraten würden, habe der Markt Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) zeitweise mit nahezu 1.000 Milliarden US-Dollar bewertet - höher als VW und BMW ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) zusammen. Die Zeit der jahrelangen Verluste scheine aus Sicht einiger Analysten und Investoren vorbei. Unterstützt werde der Kurs zusätzlich von Shortsellern, die aufgrund des stabilen Preises in 2020 ihre Verluste realisieren und sich mit der Aktie eindecken würden (müssten).



Die fundamentale Betrachtung rechtfertige die aktuellen Kurse der Tesla-Aktie nicht. Wie schnell die Skepsis der Investoren wieder aufkeimen könne, habe sich diese Woche gezeigt. Nach Meldungen über Verzögerungen bei der Auslieferung des Model 3 sei der Kurs um über zehn Prozent eingebrochen. Das technische Phänomen des Short Squeeze werde auslaufen, und die etablierten Automobilhersteller würden mit der Zeit aufholen. Sobald die Platzhirsche wie VW, Daimler oder BMW die Produktion alternativer Antriebe hochfahren würden, werde die Konkurrenzsituation eine andere. Bis dahin hätten sie aber noch einen Weg zu gehen. (06.02.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Während der gute Dezember im letzten Jahr für ein Plus bei den neu zugelassenen Pkw sorgte, startete das Jahr 2020 mit einem Minus von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, so Marc Decker, Head of Asset Management, Merck Finck A Quintet Private Bank.Noch stärker seien laut Kraftfahrtbundesamt die privaten Zulassungen zurückgegangen.In den Zulassungszahlen manifestiere sich die aktuelle Unsicherheit der Konsumenten. Noch sei das Vertrauen in die neuen Antriebstechnologien gering und die Infrastruktur für Elektro- oder Wasserstoff-Autos zu dünn. Und bei den konventionell angetriebenen Fahrzeugen hätten die Absatzzahlen 2019 überhaupt nur mit hohen Rabatten erreicht werden können. Die Branche selbst spreche von nachhaltigen strukturellen Anpassungen. Eine deutliche Absatzerholung sei also auch im Jahr 2020 nicht zu erwarten.