Wien (www.aktiencheck.de) - Im Sog schwacher Vestas (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF)-Zahlen (-7,9%) gaben auch die Papiere von Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) (-3,4%) und Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) (-6,7%) sowie Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) (-5,4%) deutlich nach, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Belastet hätten den dänischen Windkraftanlagen-Hersteller Vestas im ersten Quartal vor allem die unterbrochenen Lieferketten, was zu einem höheren Verlust als erwartet geführt habe. Zudem habe sich das Management für das Gesamtjahr 2022 vorsichtiger gezeigt.



Die Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) habe nach dem Kursrutsch am Freitag (-14%), als ein Verlust für das erste Quartal habe vermeldet werden müssen, gestern mit einem mageren Kursplus von 0,2% dem Markt hinterhergehinkt. Der Online-Versandhändler leide unter den rückläufigen Online-Einkäufen und der hohen Inflation sowie unter Lieferkettenproblemen. (03.05.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Amazon



