Was ist die Schufa?

Warum ist die Schufa so wichtig für Unternehmen und Privatpersonen?

Weshalb müssen die Unternehmen und Privatpersonen Geld an die Schufa bezahlen?

Bei dem Modell "Meine Schufa Kompakt" kommen auf die Verbraucher jeden Monat 3,95 Euro zuzüglich der Anmeldegebühr in Höhe von 9,95 Euro zu. Die genauen Modelle und Preise können direkt auf der Webseite der Schufa Holding AG eingesehen werden. Weitere Informationen rund um die Schufa bekommen die Leser direkt auf https://www.kredite.org/ratgeber/schufa-auskunftei/.



Welche Daten der natürlichen Personen aus Deutschland werden bei der Schufa Holding AG gespeichert?

Bei der Schufa Holding AG werden die aktuellen Personendaten gespeichert. Dazu gehören die genaue Anschrift, die früheren Anschriften, das Geburtsdatum, der Geburtsort, der Name sowie der Vorname. Außerdem werden bei der Auskunftei bereits fällige sowie mehrfach angemahnte Forderungen gespeichert.



Wenn die Verbraucher eine oder mehrere Girokonten eröffnen, dann werden auch diese Daten in der Auskunftei vermerkt. Wenn die Personen betrügerischem Verhalten nachgegangen sind, dann wird auch das entsprechend aufgenommen. Zu den weiteren Daten gehören amtliche Bekanntmachungen. Alle gesammelten Daten werden in einem Verfahren berechnet und zum wichtigen Schufa-Score zusammengetragen.



Allerdings wird der Schufa-Score nicht durch das vorhandene Vermögen oder das Einkommen der natürlichen Personen bestimmt. Außerdem spielt auch das eigene Konsumverhalten keine wichtige Rolle bei der Berechnung.



Wie können die Verbraucher einen optimalen Schufa-Score erreichen?

Wenn die Menschen einen gute Schufa-Score bekommen wollen, dann sollten sie auf jeden Fall Zahlungsausfälle verhindern. Außerdem sollten die Verbraucher auf mehrere Girokonten verzichten. Die natürlichen Personen aus Deutschland sollten sich in regelmäßigen Abständen über den eigenen Schufa-Score informieren. Wenn die Menschen falsche Einträge in der Schufa finden sollten, dann müssen sie das der Schufa sofort melden. Weitere Informationen finden die Leser auf Kredite.org.



Was müssen die Verbraucher nach der Einführung der "DSGVO" beachten?

Am 25. Mai 2018 wurde die neue EU-Datenschutzrechtlinie "DSGVO" eingeführt. Mit dieser Datenschutzrechtlinie soll der Datenschutz in ganz Europa einheitlich geregelt werden. Viele Menschen haben gefragt, ob sie mit diesem neuen Gesetz Einfluss auf die gespeicherten Daten in der Schufa haben. Manche Personen wollten die eigenen Daten bei der Schufa Holding AG sogar vollständig löschen lassen. Allerdings darf die Schufa Holding AG auch weiterhin Daten über die natürlichen Personen in Deutschland sammeln und speichern. Außerdem dürfen diese Daten von Unternehmen und Privatpersonen je nach Bedarf eingesehen werden. Wie nach dem vorherigen Recht dürfen Daten von natürlichen Personen gesammelt werden, wenn ein Erlaubnisbestand verfügbar ist. Die Betroffenen müssen also ausdrücklich erlauben, die eigenen Daten zu erheben und speichern zu lassen. Nur in diesen Fällen darf die Schufa Holding AG entsprechende Daten vermerken und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Abfrage durch die Schufa kann nur auf freiwilliger Basis geschehen.



Die Verbraucher müssen auch bei der neuen EU-Datenschutzlinie mit keinen weiteren Änderung bei der Schufa Holding AG rechnen. Die Auskunftei darf weiterhin bestimmte Daten von natürlichen Personen sammeln und an andere Unternehmen und Personen weitergeben.



Wie können fehlerhaft eingetragene Daten bei der Schufa Holding AG gelöscht oder korrigiert werden?

Ein guter und optimaler Schufa-Score bringt viele Vorteile mit. Mit guten und positiven Schufa-Daten können die Menschen eine bessere und schönere Wohnung finden, ein neues Auto kaufen oder einen Kredit aufnehmen. Deswegen sollten die Verbraucher regelmäßig nachsehen, ob alle gespeicherten Daten bei der Schufa Holding AG richtig eingetragen wurden. Fehlerhafte Daten sollten auf jeden Fall der Schufa Holding AG gemeldet werden. (12.06.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Schufa in Zeiten des Datenschutzwahnsinns - Ist die Auskunftei seit der DSGVO noch wirklich legal?Bei der Schufa handelt es sich um eine Kredit-Auskunftei in Deutschland. Dort werden verschiedene Daten von den Verbrauchern aus ganz Deutschland gesammelt und gespeichert. Diverse Unternehmen und Banken können bei Bedarf auf diese Daten der einzelnen Personen zugreifen. Das kann zum Beispiel bei der Anmietung einer neuen Wohnung oder der Eröffnung eines neuen Kontos der Fall sein.Außerdem können die Unternehmen die Auskunftei der Schufa dazu nutzen, um die aktuelle Bonität der Menschen zu überprüfen. Wenn eine Person zum Beispiel hohe Schulden hat, dann wird sie es schwer haben, ein neues Girokonto bei einer Bank zu eröffnen. Mit der Schufa werden die Unternehmen vor möglichem Zahlungsausfall der Kunden bewahrt. Zudem können mit der Auskunftei auch die Verbraucher vor einer möglichen Überschuldung geschützt werden. Bei der Schufa handelt es sich nicht um eine staatliche Behörde, sondern um eine Firma, welche privatwirtschaftliche Interessen verfolgt.Die meisten Menschen haben einmal im Leben mit der Schufa zu tun gehabt. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Person einen Kleinkredit aufnehmen, ein Auto mit Ratenzahlung kaufen oder eine Zweiwohnung anmieten wollte. Viele Unternehmen lassen sich zuerst eine Schufa-Auskunft der jeweiligen Person geben, bevor sie einen Kredit vergeben oder ein Auto mit Ratenzahlung verkaufen. Mit dieser Methode wollen die Firmen mögliche Risiken und Verluste ausschließen.Die Schufa Holding AG sammelt bestimmte Daten über natürliche Personen in Deutschland und verdient damit viel Geld. Diese Daten werden bei Bedarf an anderen Firmen und Personen verkauft. Aber nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatpersonen dürfen einen Einblick auf den eigenen Schufa-Score werfen. Alle natürlichen Personen können einmal im Jahr den eigenen Schufa-Wert kostenlos einsehen und überprüfen. Das kann sich für die Privatpersonen durchaus lohnen. Wenn einige Daten falsch eingetragen wurden, dann können sie sofort korrigiert werden und für einen besseren Schufa-Score sorgen. Zusätzlich können die Menschen auch ein Abo der Schufa für #drei oder sechs Monate abschließen. Damit können sie viel öfter einen Einblick in die eigenen und die fremden Dateien werfen.Die Geschäftskunden können aus diversen Zusatzleistungen und Abo-Modellen auswählen. Dafür müssen sie je nach Modell eine bestimmte Gebühr bezahlen. Wenn sich die Geschäftskunden für ein Abo-Modell entscheiden, dann können sie mit professioneller Beratung durch die Schufa sowie dem Schufa-Identitäts-Check rechnen. Für eine bestimmte Schufa-Bonitätsauskunft müssen die Geschäftskunden und Privatpersonen jeweils 29,95 Euro bezahlen.