Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Stimmungslage in der britischen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich durch die ungeklärte Situation hinsichtlich des EU-Austritts des Landes getrübt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Trotz der vorübergehenden Abwendung eines ungeregelten EU-Austritts dürfte sich nach Erachten der Analysten indes auch im Oktober keine nachhaltige Trendwende abzeichnen. Die Analysten würden lediglich mit einer homöopathischen Verbesserung auf 49,7 Punkte und damit einem Verharren im kontraktiven Bereich rechnen. Vor allem die zuletzt deutlich nachlassende Beschäftigungsneigung im Dienstleistungsbereich stelle dabei eine Gefahr für die konjunkturelle Gesamtentwicklung in Großbritannien dar. Die Analysten würden im Abschlussquartal 2019 daher nur noch mit einem BIP-Wachstum von 0,1% gg. Vq. (3. Quartal +0,5%) rechnen.Nachdem sich durch die gewährte Verschiebung des EU-Austrittsdatums kurzfristig keine neuen Entwicklungen im Austrittspoker abzeichnen würden, bewege sich der Euro zum Pfund seit Tagen in einer engen Handelsspanne über 0,86 GBP. Daran dürften auch die heutigen PMI-Daten wenig ändern. (05.11.2019/ac/a/m)