Kurzprofil Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG:



Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wien: SBO, Nasdaq OTC-Symbol: SBOEF) ist Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen aus hochlegiertem Stahl und führender Anbieter von Schlüsselkomponenten für die Oilfield Service Industrie. Schwerpunkt sind amagnetische Bohrstrangkomponenten sowie High-Tech Downhole Tools für das Bohren und Komplettieren von Directional und Horizontal Wells.



Mit vertikalen Bohrungen können Lagerstätten oft nur teilweise abgefördert werden. Moderne Richtbohrtechnologie ermöglicht es, bislang unentdeckt gebliebene und unerreichbare Öl- und Gasvorkommen zu erschließen und den Ausbringungsgrad zu erhöhen. SBO liefert wichtige Schlüsselkomponenten dafür: MWD (Measurement While Drilling) und LWD (Logging While Drilling) Komponenten aus antimagnetischem, korrosionsbeständigem Edelstahl und Präzisionsbohrwerkzeuge für den effizienten, gerichteten Vortrieb des Bohrstranges.



Effizienzsteigerungen der vergangenen Jahre sind auch auf die zunehmende Technologisierung im Bereich Well Completion zurückzuführen. Well Completion ist der Prozessschritt nach der Bohrung, bei dem die Bohrung auf die Öl- oder Gas-Förderung vorbereitet wird. SBO ist seit der Akquisition von Resource Well Completion Technologies Inc. (Resource) im November 2014 in diesem Markt tätig. Durch die Akquisition von Downhole Technology LLC (Downhole Technology) zu Beginn des zweiten Quartals 2016 konnte SBO den Aufbau dieses Geschäftsfeldes erfolgreich vorantreiben. Das Erschließen von Öl- und Gasvorkommen wird immer anspruchsvoller. Moderne Richtbohr- und Komplettierungs-Technologien werden auch in Zukunft der Schlüssel zur Deckung des steigenden weltweiten Energiebedarfs sein. SBO hat sich mit dem Aufbau des Geschäftsfeldes Well Completion sowie ihrer Tätigkeit in Forschung und Entwicklung (F&E) gezielt darauf vorbereitet.



SBO ist global in allen wichtigen Zentren der Oilfield Service Industrie vertreten und folgt ihren Kunden als Partner in neue Weltregionen. 2016 hat SBO ihr Netzwerk um Vertriebsgesellschaften in Saudi-Arabien und Mexiko erweitert.



Als Qualitäts- und Technologieführer zählt SBO sowohl die bedeutendsten Oilfield Service-, als auch viele Explorations- und Produktionsunternehmen zu ihren Kunden und ist seit Jahren in ihren wesentlichen Geschäftsbereichen als Marktführer etabliert. Technologie-, Qualitäts- und Innovationsführerschaft in enger Verbindung mit einer marktorientierten Wachstumsstrategie, hoher Produktivität und Flexibilität sowie einer langfristig ausgerichteten strategischen Investitionspolitik bilden die Basis für den nachhaltigen Erfolg von SBO. (24.03.2017/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Schoeller-Bleckmann-Aktie: Kerngesunde Bilanzstruktur - AktienanalyseDie härteste Branchenkrise seit 30 Jahren hat Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) hart getroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Als Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen aus hochlegiertem Stahl und führender Anbieter von Schlüsselkomponenten für die Oilfield-Service-Industrie hätten die Österreicher stark unter der Investitionszurückhaltung ihrer Kunden gelitten. Erstmals seit drei Jahrzehnten hätten die Ölgesellschaften ihre Ausgaben für Exploration und Produktion (E&P) in zwei aufeinander folgenden Jahren um insgesamt 42 Prozent reduziert. Während die Erlöse von SBO im vergangenen Jahr um 41,7 Prozent auf 183,0 Mio. Euro zurückgegangen seien, sei das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 55,1 Mio. auf 0,4 Mio. Euro eingebrochen.Trotz des Gegenwinds sei es SBO gelungen, durch aktives Gegensteuern auch in diesem schwierigen Umfeld einen positiven operativen Cashflow zu erwirtschaften und die kerngesunde Bilanzstruktur zu erhalten. Mit dem Erwerb von Downhole Technology habe SBO zudem die Strategie zum Ausbau des attraktiven Geschäftsbereichs Well Completion fortgesetzt. Der Zukauf sei der größte der Unternehmensgeschichte gewesen und zur Gänze aus Eigenmitteln geleistet worden.Für 2017 sei das SBO-Management vorsichtig optimistisch: "Die Marktentwicklung zeigt erkennbar positive Tendenzen. SBO ist traditionell ein Spätzykliker, für uns wird 2017 somit ein Übergangsjahr", sage SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann.Anleger sollten nach der Rally nun ein wenig vorsichtiger an die SBO-Anteilscheine herangehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2017)