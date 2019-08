Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

70,80 EUR +6,47% (07.08.2019, 12:41)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

71,00 EUR +4,57% (07.08.2019, 12:59)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (07.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohan, Analysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1).In Q2/19 habe sich das Wachstum beschleunigt, in H1/19 sei der Erlös um 15,8% (Gj. 2018: +12,1%) auf EUR 151,5 Mio. gestiegen. Das Segment "MB" habe in Q1 und Q2 einen sehr starken gehabt, "P&E" einen planmäßigen Verlauf - in H2/19 sollte sich das Wachstum beschleunigen, so die Aktienexperten.Die jetzt veröffentlichte Guidance-Anhebung habe die Fachanalysten von EQUI.TS nicht überrascht. Die Beschleunigung der Innovations- und Kapazitätsausbauphase, dagegen schon. Mit einem "wachsenden und sehr gesunden Auftragsbestand" (so der VARTA-CFO) im Rücken sollten die Kapazitäten auf > 100 Mio. Stück p.a. ab 2021 aufgestockt werden, denn die Nachfrage nach Lithium Ionen-Zellen sei sehr kräftig, so die Aktienexperten.Nach der jüngsten Barkapitalerhöhung sei ausreichend Kapital vorhanden, um die Produktion auszubauen und auch das Consumergeschäft in Europa von Energizer Inc. zu kaufen und zu integrieren. Erst nach EU-Kartellfreigabe - wohl zum Jahreswechsel 2019/20 - folge die Anpassung der offizielle Guidance, so die Researcher. Es gelte das zuzukaufende Potential zu quantifizieren, Kosten- und vor allem Ertragssynergien mittelfristig zu heben, würden die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie schließen.Das aktualisierte Anlageurteil lautet "halten", so Thomas Schießle und Daniel Großjohan, Analysten der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 07.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link