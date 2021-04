Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Schneider Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

136,82 EUR -0,97% (28.04.2021, 10:59)



Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

137,52 EUR +0,73% (27.04.2021)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (28.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) weiterhin zu kaufen.Schneider Electric habe ein neues Nachhaltigkeitsprogramm, das auf die nächsten fünf Jahre ausgelegt sei, etabliert. In dessen Kern stünden Klimaschutz, Ressourceneffizienz und eine integrative Gesellschaft. Das SSI (Schneider Sustainability Impact) Programm ziele insbesondere darauf ab, zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (UN SDGs) beizutragen - sowohl auf Ebene der internationalen Organisationsstruktur als auch in den lokalen Operationseinheiten. So seien zum Beispiel in Indien koedukative Schulen mit Solarenergie ausgestattet worden, um gleichen Zugang zu Bildung zu unterstützen. In Australien würden Beziehungen mit Zulieferern, welche in indigenem Besitz seien, signifikant ausgebaut. Das SSI-Programm befinde sich in den Anfängen, einige Ziele würden noch entwickelt und im Laufe der nächsten Monate veröffentlicht.Das Unternehmen habe sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 Kohlenstoffneutralität und weitere fünf Jahre später Null-Netto-CO²-Emissionen in eigenen Betrieben zu erreichen. Die Anstrengungen würden vom Markt anerkannt. Demnach erziele Schneider Electric schon über etliche Jahre hinweg Spitzenpositionen in international anerkannten Nachhaltigkeits-Rankings (z.B. Ethisphere World's Most Ethical Company, MSCI ESG Rating, Global 100 u.v.m.).Im ersten Quartal 2021 hätten die Umsätze weltweit starke Dynamik gezeigt (+13,5% auf EUR 6,5 Mrd., bei einem ausgewogenen Preis- und Mengenwachstum). Der Bereich Energy Management habe in allen Regionen zugelegt, gestützt von Kunden, die wieder ihre Lager füllen würden, und durchgeführten Preiserhöhungen. Eine starke Nachfrage habe auch der Bereich Industrial Automation verzeichnen können, mit der Ausnahme von Nordamerika, wo sich der Markt für Prozessautomatisierung noch herausfordernd entwickle. Die Ursache dafür liege in der Ölpreisschwäche, die man letztes Jahr gesehen habe. Aufgrund dessen sei es zu Investitionsverschiebungen und längeren Projektanlaufzeiten bei Kunden gekommen.Die Jahresziele 2021 seien aufgrund des starken Jahresauftakts angehoben worden. Das Unternehmen peile nun ein Ergebniswachstum (EBITA) von 14% bis 20% an, gestützt von höherem Umsatz und einer stärkeren Marge. Gleichzeitig betone Schneider Electric, dass das von der COVID-19 Pandemie geprägte Umfeld weitere Unsicherheiten berge, so zum Beispiel mögliche Engpässe in globalen Lieferketten oder steigende Materialkosten.Schneider Electric habe abermals einen starken Quartalsbericht vorgelegt. Das Unternehmen baue stetig seine bereits sehr solide Positionierung innerhalb des nachhaltigen Investitionsuniversums aus. Gleichzeitig stärke Schneider Electric die Kernkompetenzen rund um seine Software-Palette. Langfristige strukturelle Wachstumstrends seien intakt.Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen die Aktie von Schneider Electric mit einem Kursziel von EUR 155,42 (basierend auf einem EV/EBITDA von 14,9 und einem KGV von 23,3 für 2022) als "Kauf" ein. (Analyse vom 28.04.2021)