Kurzprofil Schneider Electric SE:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND, Euronext Paris-Symbol: SU) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (02.12.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Schneider Electric SE (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND, Euronext Paris-Symbol: SU).Schneider Electric habe im Rahmen des Kapitalmarkttags neue Mittelfristziele angekündigt. So peile der Konzern im Zeitraum 2022 bis 2024 ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von 5% bis 8% pro Jahr (CAGR 2017 bis 2021 laut Konzernangaben: rund +4%) sowie eine jährliche Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge von 30 bis 70 Basispunkten (Unternehmensguidance 2021: rund 17%) an. Des Weiteren solle der freie Cashflow bis 2024 auf rund 4 (2020: 3,7) Mrd. Euro steigen. Als Wachstumstreiber sehe Schneider Electric u.a. höhere Investitionen von Kunden in Nachhaltigkeitsprojekte. Im Zuge der Portfoliooptimierung sollten bis Ende 2022 nach wie vor Randaktivitäten mit einem Umsatzvolumen von 1,5 bis 2,0 (davon bisher umgesetzt: 0,8) Mrd. Euro veräußert bzw. entkonsolidiert werden. Das Ziel für das laufende Kostensenkungsprogramm im Zeitraum 2020 bis 2022 (Einsparungen von kumuliert rund 1 Mrd. Euro) sei ebenfalls bestätigt worden. Die neuen Mittelfristziele halte Armer für erreichbar. Darüber hinaus stelle das laufende Aktienrückkaufprogramm eine Unterstützung für die Schneider Electric-Aktie dar (max. Rückkaufpreis je Aktie solle auf der nächsten Hauptversammlung von 150 auf 250 Euro angehoben werden).Armer habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. berichtetes EPS: unverändert 5,27 Euro) und 2022e (u.a. berichtetes EPS: 6,05 (alt: 5,79) Euro) teilweise erhöht. Auf Basis seines Discounted-Cashflow-Modells (u.a. Anhebung der Prognosen 2022 ff.) habe der Analyst ein neues Kursziel von 168,00 (alt: 158,00) Euro für die Schneider Electric-Aktie ermittelt. Zusammen mit seiner Dividendenerwartung (12 Monate: 2,80 Euro/Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag von unter 10% (12 Monate).Markus Armer, Analyst von Independent Research, bewertet die Schneider Electric-Aktie daher weiterhin mit "halten". (Analyse vom 02.12.2021)Börsenplätze Schneider Electric-Aktie: