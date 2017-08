Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

67,09 EUR +0,27% (02.08.2017, 10:53)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (02.08.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) von 71,00 Euro auf 72,00 Euro.Die Umsatzentwicklung in Q2 (6,33 Mrd. Euro) habe der Analysten-Prognose entsprochen, während die operative Ergebnisentwicklung in H1 2017 (bereinigtes EBITA: 1,72 Mrd. Euro) die Erwartung übertroffen habe. Der Ausblick (Geschäftsjahr 2017) für das organische Umsatzwachstum (ohne den Bereich Infrastructure: +3% bis +4% y/y (zuvor: +1% bis +3% y/y)) sowie den organischen Anstieg der bereinigten EBITA-Marge (Verbesserung am oberen Ende der bisherigen Spanne von 20 bis 50 Basispunkten y/y) sei erhöht worden. Jedoch erwarte das Unternehmen jetzt Belastungen von der Währungsseite. Bei der Restrukturierung des Bereichs Infrastructure komme ihm gut voran (zweite Phase eingeleitet). Ferner stärke Schneider Electric seine Marktposition durch die ASCO Power-Übernahme. Das Aktienrückkaufprogramm (Volumen: ca. 1 Mrd. Euro) sollte jedoch die Kursentwicklung stützen.Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, bewertet die Schneider Electric-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 02.08.2017)