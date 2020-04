Es könnte also durchaus sein, dass die Aktienmärkte weitere Verluste hinnehmen müssten, bevor es wieder aufwärts gehe. "Je länger die Produktion, der Dienstleistungssektor und große Teile des Einzelhandels stillstehen, desto kritischer wird die Situation für viele Unternehmen. Verlustwarnungen, Korrekturen von Gewinnprognosen und andere Negativmeldungen wirken sich dann in der ohnehin schlechten Stimmung im Land natürlich noch stärker auf die Aktienkurse aus", erkläre der Profi. Trotzdem sei er der festen Überzeugung, dass sich der Einstieg derzeit lohnen könne - wenn man die richtige Strategie habe. "Anleger weltweit liegen aktuell in Lauerstellung, um die besten Aktienschnäppchen zum niedrigsten Preis zu ergattern. Niemand will zu früh einsteigen, aber natürlich auch den Tiefpunkt nicht verpassen und zu spät kaufen."



Für Sadowski gebe es daher einiges zu bedenken: "Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus steigt allen Maßnahmen zum Trotz immer noch an und die aktuellen Eindämmungsmaßnahmen werden in Deutschland noch mindestens bis nach Ostern, vermutlich jedoch sogar noch länger aufrechterhalten. Auch in den USA ist aktuell kein Ende der Einschränkungen absehbar. Daher könnte die Erholung der Kurse in den letzten Tagen auch nur vorübergehend sein und die Talfahrt danach weitergehen. Allerdings werden die Regierungen aller Länder früher oder später an den Punkt kommen, an dem der Schaden für Wirtschaft und Gesellschaft und eine schnellere Ausbreitung des Virus durch Lockerungen der derzeitigen Maßnahmen gegeneinander abgewägt werden muss. Davon, wann dies geschieht hängt dann auch ab, wie lange die Wirtschaft brauchen wird, um sich zu erholen. Aktuell muss man leider davon ausgehen, dass das eher länger als kürzer dauern wird und wir erst einmal eine Rezession sehen werden."



Doch was heiße das nun für Anleger? Für Sadowski hänge das davon ab, was man mit dem Aktienkauf bezwecken wolle und welchen Anlagehorizont man habe. "Wer kurzfristig von Schwankungen profitieren will und nun endlich die Chance sieht, das auch mit weniger Einstiegskapital zu tun, sollte natürlich die Nachrichtenlage genau im Auge behalten und dann bereit sein, sofort zu agieren. Positive Nachrichten aus einzelnen Branchen können unter Umständen in einer negativen Grundstimmung am Markt eine wesentlich größere Auswirkung haben als normalerweise. Allerdings gilt das auch umgekehrt. Auch sollte man Unternehmen beobachten, deren Geschäftsmodell oder Produkt gerade jetzt in die Zeit passt, wie beispielsweise der Online-Versandhandel oder Anbieter kontaktloser Zahlungsmöglichkeiten. Aber auch die Pharma- und Biotechbranche sollte nicht außer Acht gelassen werden, denn wer als erstes einen Impfstoff, ein wirksames Medikament oder einen Schnelltest vorstellt, dürfte schnell zum Highflyer werden", so der Experte.



Etwas anders sehe es bei einem langen Anlagehorizont aus. "Wer Aktien zur Altersvorsorge oder allgemein zur langfristigen Geldanlage nutzen will, kann jetzt tatsächlich Schnäppchen machen. Wichtig dabei sind die Fundamentaldaten. Das Unternehmen sollte so stabil aufgestellt sein, dass es durch die aktuelle Krise nicht in den Ruin getrieben wird, selbst wenn die Eindämmungsmaßnamen noch länger andauern und die weltweiten Lieferketten einige Zeit brauchen, um sich zu normalisieren. Ein zusätzlicher Pluspunkt, der für ein Investment in eine Aktie spricht, sind Dividenden. Hier sollte man auch die so genannten Dividendenaristokraten im Blick behalten. Bei ihnen hat sich die Dividende in den vergangenen 25 Jahren kontinuierlich erhöht. Zwar könnte das in vielen Fällen angesichts der aktuellen und in der jüngeren Geschichte beispiellosen Krise schwierig werden, allerdings ist die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ein Qualitätskriterium, das man in seine Überlegungen mit einbeziehen sollte." (03.04.2020/ac/a/m)







