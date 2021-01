Wien (www.aktiencheck.de) - Die Schlussrally an den US-Börsen verhinderte einen kapitalen Fehlstart zum Jahresauftakt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Während die europäischen Aktienmärkte im Handelsverlauf deutlich fester in das neue Jahr gestartet seien und auch der Auftakt an der Wall Street eigentlich vielversprechend verlaufen sei, sei die Stimmung im Handelsverlauf gekippt. In Anbetracht der zuletzt hohen Kursniveaus und der überschwänglichen Stimmung erschienen kleinere Gewinnmitnahmen eigentlich längst überfällig, die Nervosität der Marktteilnehmer sei aber vor allem auf die bevorstehende Stichwahl in Georgia zurückzuführen gewesen. Sollte der Senat an die Demokraten gehen, würde dies die Wahrscheinlichkeit auf ein neues Konjunkturprogramm erhöhen. Parallel dazu fürchte der Markt jedoch höhere Steuernund vermehrte Regulierung. Die europäischen Märkte seien nach zwischenzeitlichem Einbruch dann doch noch mit einem leichten Plus aus dem Handel gegangen. An der Wall Street habe sich die Lage ebenfalls beruhigt, wenngleich hier die Verluste nur mehr hätten begrenzt werden können.



Am heutigen Handelstag setze sich die Unsicherheit zwar nicht weiter fort, Asiens Börsen würden jedoch uneinheitlich und mehrheitlich ohne große Impulse handeln. Die vorbörslichen Indikatoren für Europa würden auf einen Handelsstart leicht unter den gestrigen Schlusskursen hindeuten. (05.01.2021/ac/a/m)



