Bilanzprognosen für 2019 und 2020



In den nächsten Geschäftsjahren könnte es weiter aufwärts gehen. Für 2019 könnte der Umsatz bei 33,23 Mrd. USD und für 2020 bei 36,59 Mrd. USD liegen. Das EBIT wäre 2019 bei 3,19 Mrd. USD und 2020 bei 4,48 Mrd. USD zu avisieren. Der Gewinn je Aktie wäre 2019 bei 1,59 USD und 2020 bei 2,28 USD möglich. Demnach könnte die Dividende 2019 und 2020 bei 2,00 USD je Anteilsschein stabil gehalten werden. Die Nettoverschuldung 2019 wäre bei 13,25 Mrd. USD zu prognostizieren und könnte sich 2020 auf 12,81 Mrd. USD reduzieren.



Termine



Die Schlumberger Limited werde 12. April die nächste Quartaldividende in Höhe von 0,50 USD ausschütten sowie am 18. April 2019 das Ergebnis für das erste Quartal 2019 veröffentlichen. (Analyse vom 29.03.2019)



Kurzprofil Schlumberger N.V. (Ltd.):



Schlumberger (ISIN: AN8068571086, WKN: 853390, Ticker-Symbol: SCL, NYSE-Symbol: SLB) ist das weltweit größte Unternehmen für Erdölexplorations- und Ölfeldservice mit Sitz in Willemstad auf der niederländischen Insel Curaçao und operativen Hauptzentralen in Paris, Houston, Den Haag und London. (01.04.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Schlumberger-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Schlumberger-Aktie (ISIN: AN8068571086, WKN: 853390, Ticker-Symbol: SCL, NYSE-Symbol: SLB) unter die Lupe.Die Schlumberger Limited sei der global größte Öl- und Gasfeldausrüster. Das Unternehmen beschäftige 100.000 Mitarbeiter aus über 140 Nationen in mehr als 85 Ländern. Die Schlumberger Limited sei eine nach niederländischem Recht eingetragene Gesellschaft (N.V.) mit Sitz in Willemstad auf Curaçao in den niederländischen Antillen. Das Unternehmen werde von CEO Paal Kibsgaard geleitet, die operativen Geschäfte würden aus der Konzernzentrale in Houston im US-Bundesstaat Texas geführt. Überdies leiste sich der Konzern Hauptzentralen in Paris, London und Den Haag. Gegründet worden sei das Unternehmen von Conrad und Marcel Schlumberger bereits im Jahr 1926. Die letzte große Übernahme des Konzerns sei der Kauf von Cameron International gewesen. Die Transaktion sei zum 1. April 2016 vollzogen worden.Leistungsspektrum eines Weltkonzerns - alles drehe sich um Öl und GasDas Leistungsspektrum des Konzerns umfasse vor allem technische Dienstleistungen für die internationale Öl- und Gasindustrie. Schlumberger biete alle Leistungen rund um Öl und Gas-Förderung aus einer Hand - von Exploration über Bohrvorgang bis zur Produktion. Ganz am Anfang stünden die geologische Erkundung, die seismische Begutachtung, der geophysikalische Prozess, diesbezügliche Analysen, Bilder, Umfragen, Modellbau, Machbarkeitsstudien, Equipment, Software und vieles mehr. Danach die Bohrplanung und der Bohrprozess. Solle am Meeresgrund erforscht, später gebohrt und gefördert werden, biete Schlumberger auch dazu alle Voraussetzungen und liefere das komplette Equipment, das Know-how und die Produkte. Die Beispiele wären endlos und würden diesen Rahmen sprengen, denn Schlumberger sei der weltweit größte Öl- und Gasfeldausrüster.Details zur Schlumberger AktieDie Aktien von Schlumberger würden seit dem 2. Februar 1962 an der New Yorker Börse (NYSE) notieren. Seit dem Börsenstart habe es insgesamt zehn Stock-Splits gegeben, den letzten am 1. März 2006. Das Börsenkürzel laute SLB. Insgesamt seien derzeit 1.385.972.615 Aktien ausstehend. Die Wertpapiere würden dem US-Leitindex S&P 100 und S&P 500 angehören. Die größten institutionellen Aktionäre seien mit 7,93 Prozent Vanguard Group, mit 6,48 Prozent BlackRock, mit 4,95 Prozent Capital Research and Management Company, mit 4,86 Prozent State Street. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 56 Prozent an Wert verloren, während zum Beispiel der S&P 500 im Vergleichszeitraum um rund 52 Prozent habe zulegen können. Die Wertpapiere seien somit ein mehr als deutlicher Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 60,32 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NYSE in den letzten 52 Wochen 75,43 USD im Hoch und 34,99 USD im Tief gekostet.Nur Ultra-Langfristperformance hervorragendAktuelle AnalysenInsgesamt würden sich seit Anfang 2018 26 Analysen finden, davon 20 Analysen mit einer Kurszielangabe. Das höchste Kursziel stamme von B. Riley, die am 22. Januar 2018 ein Ziel von 90,00 US-Dollar ausgegeben hätten. Das niedrigste Kursziel habe die Credit Suisse publiziert, die am 18. Januar 2018 ein Ziel von 44,00 US-Dollar veröffentlicht habe. Das Durchschnittskursziel der 20 Analysen liege bei 67,55 US-Dollar. Ziehe man nur die 2019er-Analysen heran, so ergäbe sich ein Durchschnittskursziel von 51,20 US-Dollar. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 43,62 US-Dollar an der NYSE aus dem Handel gegangen.Schlumberger Limited - Fundamentaldaten 2018Bei der Schlumberger Limited werde jeweils zum 31.12. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 32,815 Mrd. USD erzielt. Im Vergleich dazu habe der Umsatz im Vorjahr bei 30,4 Mrd. USD gelegen. Blicke man auf die vier Quartale, so könne von einer recht gleichmäßigen Umsatzverteilung gesprochen werden. Die Umsätze im ersten Quartal hätten bei 7,829 Mrd. USD gelegen, im zweiten Quartal bei 8,303 Mrd. USD, im dritten Quartal bei 8,504 Mrd. USD und im Schlussquartal bei 8,180 Mrd. USD. 11,984 Mrd. USD seien im Heimatmarkt USA erzielt worden, 3,745 Mrd. in Lateinamerika, 7,158 Mrd. USD in der Region Europa/CIS und Afrika, 9,543 Mrd. USD im Mittleren Osten und Asien sowie 385 Mio. USD im Rest der Welt.Das operative Ergebnis habe bei 3,139 Mrd. USD gelegen und das Ergebnis vor Steuern sei mit 2,624 Mrd. USD testiert worden. Der Konzernjahresüberschuss habe 2,138 Mrd. USD betragen. Im Vorjahr habe der Fehlbetrag bei 1,5 Mrd. USD gelegen. Der Gewinn je Aktie habe bei 1,54 USD gelegen und auf vollverwässerter Basis bei 1,53 USD. Je Anteilsschein liege die Gesamtdividende bei 2,00 USD. Insgesamt liege die Ausschüttungssumme somit bei 2,770 Mrd. USD. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 1,433 Mrd. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 36,162 Mrd. USD gelegen. Das gezeichnete Kapital habe bei 13,132 Mrd. USD gelegen und die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 33,921 Mrd. USD angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 70,507 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 100.000 Mitarbeiter beschäftigt.