Eine größere Auswahl an Modellen bekannter Marken, die zunehmend im mittleren Preissegment angesiedelt seien, und eine bessere Ladeinfrastruktur, hätten die Verbreitung von Elektrofahrzeugen während der Corona-Krise beschleunigt. "In Ländern wie China, Frankreich und Deutschland wurden die von der Regierung gesetzten umweltfreundlichen Ziele durch großzügige Subventionen maßgeblich unterstützt. Corona-Konjunkturpakete wurden aufgelegt, um die Wirtschaft nach der Krise anzukurbeln. Dies hat den Weg zur Preisparität mit Verbrennern zusätzlich befeuert", würden die Investmentexperten erklären.



ADAS würden immer ausgefeilter und massenfähiger und würden zunehmend zur Erfüllung von Sicherheitsstandards vorgeschrieben. Notbremsung, automatischer Spurwechsel, ausgefeiltere Geschwindigkeitsregelungen und automatisches Einparken würden immer häufiger eingesetzt. Gleichzeitig seien auch die praktischen Herausforderungen des autonomen Fahrens inzwischen besser bekannt. Die Alphabet-Tochter Waymo, die in Phoenix vollständig fahrerlose Taxis auf den Markt bringe, habe echte Fortschritte erzielt.



Auch Motional, das Joint Venture zwischen Hyundai und dem technischen Autozulieferer Aptiv, führe in Las Vegas autonome Fahrten für den Uber-Rivalen Lyft durch. "Autonome Technologie dürfte ein längerfristiger Trend sein und wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit geofenced oder für kommerzielle Flotten/Lieferungen reserviert sein. Dies gilt trotz der Bemühungen von Tesla, die Autopilot-Funktionalität auf ein wirklich autonomes Niveau zu bringen", würden die Investmentexperten sagen.



Der Vorstoß in die autonome Technologie habe auch wichtige längerfristige Auswirkungen auf das Ride Hailing. Die Investmentexperten würden davon ausgehen, dass es kostenmäßig das Potenzial habe mit dem Besitz eines Autos zu konkurrieren. Das würde einen viel größeren Markt für Personenbeförderung als Service erschließen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass 46 Prozent aller Fahrten in den USA weniger als drei Meilen lang seien. Waymo, Motional/Lyft und Aurora/Uber würden alle auf dieses Ziel hin arbeiten. In der Zwischenzeit wirke sich Ride Hailing bereits auf die Bereitschaft jüngerer Menschen aus, das Autofahren zu erlernen.



"Trotz der wahrgenommenen Allgegenwärtigkeit von Uber seit dem Börsengang 2019, sprach das Unternehmen von nur einem Prozent Marktdurchdringung. Inzwischen hat sich Uber verpflichtet, bis 2030 in den USA, Kanada und Europa und bereits 2025 in London ein emissionsfreier Anbieter zu sein", so die Investmentexperten.





London (www.aktiencheck.de) - Zur Bewältigung der globalen Herausforderungen wie der Mobilitätswende sind neue Technologien ein Schlüsselfaktor und einige Innovationen haben schon jetzt positiven Einfluss auf die Mobilitätskrise, so Alison Porter, Graeme Clark und Richard Clode, Portfoliomanager im Technologiebereich bei Janus Henderson InvestorsDer Technologiesektor biete unzählige Möglichkeiten, um von diesen starken langfristigen Trends in nachhaltiger Mobilität zu profitieren. "Auf der Suche nach Investmentmöglichkeiten ist es vielleicht sinnvoller, Anbieter von Schlüsseltechnologien in Betracht zu ziehen, bei denen es keine Rolle spielt, wer Marktführer bei Elektrofahrzeugen sein wird. Dies können beispielsweise Unternehmen sein, die sich auf Elektrifizierung und ADAS-Plattformen, Ride Hailing und Computer Vision spezialisiert haben, die für fortschrittlichere ADAS und letztendlich autonomes Fahren notwendig sind", seien die Investmentexperten überzeugt.Doch sie würden auch zu bedenken geben: "Diese Aktien profitieren im Allgemeinen zwar vom Trend zur nachhaltigen Mobilität, doch die Investition in Einzelunternehmen erfordert eine gründliche Analyse und Beratung sowie ein tiefes Verständnis ihrer Geschäftsfelder. Außerdem sollte man neuen Innovationen in diesem Bereich, die das Potenzial haben, zur Lösung globaler Herausforderungen beizutragen, aufgeschlossen gegenüberstehen."