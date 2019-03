Tradegate-Aktienkurs Schindler-Aktie:

Kurzprofil Schindler Holding AG:



Die Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF) mit Sitz in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden ist eine Industrie- und Dienstleistungsholding. Der Maschinenbauer konstruiert Lifte, Rolltreppen sowie Laufbänder. Weltweit beschäftigt die Schindler Holding AG rund 44.000 Mitarbeiter in 140 Ländern und zählt gemessen an der Gesamtmitarbeiterzahl zu den zehn größten Unternehmen der Schweiz. (19.03.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Schindler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Schindler-Aktie (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF) von CHF 215 auf CHF 210.Investitionen in die digitale Zukunft: Schindler habe die Gründung des Startups BuildingMinds mit Microsoft angekündigt. BuildingMinds werde eine Cloud-basierte One-Stop-Service-Plattform zur Immobilienoptimierung sein, die Eigentümer, Gebäudemanager, Dienstleister und Mieter zusammenbringe. BuildingMinds werde als eigenständige Gesellschaft innerhalb von Schindler operieren. Schindler stelle dem Startup für die nächsten vier Jahre Finanzmittel von bis zu EUR 150 Mio. zur Verfügung. Diese Investitionen würden ab diesem Jahr voll abgeschrieben. Bei dieser eindeutig langfristigen Investition seien aus Sicht des Analysten keine kurzfristigen Vorteile zu erwarten.Zugrunde liegender Margendruck halte an: 2018 habe Schindler seinen Personalbestand um 5,7% erhöht und ein Verhältnis von Investitionen zu Abschreibungen von 1,9 ausgewiesen. Aufgrund dieser hohen Investitionen in das künftige Wachstum erwarte Pomrehn dieses Jahr nur moderate Skaleneffekte, auch wenn das Wachstum das obere Ende der vom Management angestrebten Zielspanne von 4 bis 6% erreiche. Zudem seien die zugrunde liegende Lohninflation und die Rohstoffkosten weiterhin hoch. Den dadurch entstehenden Margendruck würden die Konsensprognosen nach Erachten des Analysten immer noch nicht widerspiegeln.Pomrehn erwarte, dass die bereinigte EBIT-Marge von Schindler im Jahr 2019 stabil bleiben werde, da die Skaleneffekte und der Nutzen des Modularitätsprogramms wahrscheinlich durch steigende Rohstoffkosten (zumindest im 1H19), beschleunigte Lohnerhöhungen und die negativen Folgen der Handelszölle ausgeglichen würden. Die ausgewiesene EBIT-Marge dürfte jedoch wegen der Kosten von BuildingMinds sinken. Auf Basis der aktualisierten Analystenschätzungen ergebe sich ein neues DCF-basiertes Kursziel von CHF 210 (bisher: CHF 215).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Schindler-Aktie: