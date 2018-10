Tradegate-Aktienkurs Schindler-Aktie:

Kurzprofil Schindler Holding AG:



Die Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF) mit Sitz in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden ist eine Industrie- und Dienstleistungsholding. Der Maschinenbauer konstruiert Lifte, Rolltreppen sowie Laufbänder. Weltweit beschäftigt die Schindler Holding AG rund 44.000 Mitarbeiter in 140 Ländern und zählt gemessen an der Gesamtmitarbeiterzahl zu den zehn größten Unternehmen der Schweiz. (24.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Schindler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Schindler-Aktie (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF).Das Wachstum des Auftragseingangs von Schindler habe sich von 9,8% in H1/2018 auf 1,7% in Q3/2018 verlangsamt. Darin seien die geringere Zahl von Großprojekten und negative Währungseinflüsse zum Ausdruck gekommen. Für die Zukunft sehe der Analyst das Risiko, dass die Abwertung insbesondere der brasilianischen, der türkischen und der indischen Währung die Finanzierung von gewerblichen und Immobilienprojekten in diesen Ländern erschweren werde. Für China rechne die Unternehmensleitung für 2019 wieder nur mit einer Seitwärtsentwicklung des Marktes, da einige Erschließungsunternehmen unter Liquiditätsengpässen leiden würden und die Konsolidierung unter den Immobilienentwicklern zu fortgesetztem Preisdruck führe.Obwohl der 9M18-Umsatz nach wie vor stark gewesen sei, habe Schindler die Marge wegen anhaltend hoher Rohstoffkosten und steigender Personalkosten nicht steigern können. Für GJ 2019 erwarte die Unternehmensleitung - auch aufgrund der US-Zölle - einen weiteren Anstieg der Rohstoffkosten. Die Personalkosten dürften noch deutlicher zulegen als dieses Jahr, da es weiterhin an Facharbeitskräften fehle.Der Analyst senke seine EPS-Schätzungen für GJ 2018, GJ 2019 und GJ 2020 um 2,3%, 4,6% bzw. 4,1% aufgrund des langsameren Wachstums des Auftragseingangs, ungünstiger Währungseinflüsse und anhaltendem Kostendruck. Seiner Ansicht nach sei es noch immer enttäuschend, dass alle Grössenvorteile derzeit durch Kostendruck zunichte gemacht würden. Basierend auf seinem aktualisierten DCF-Modell ergebe sich ein neues Kursziel von CHF 215 (bisher: CHF 230), was auf begrenztes Aufwärtspotenzial hindeute.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Schindler-Aktie: