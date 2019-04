Börsenplätze Schindler-Aktie:



Kurzprofil Schindler Holding AG:



Die Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF) mit Sitz in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden ist eine Industrie- und Dienstleistungsholding. Der Maschinenbauer konstruiert Lifte, Rolltreppen sowie Laufbänder. Weltweit beschäftigt die Schindler Holding AG rund 44.000 Mitarbeiter in 140 Ländern und zählt gemessen an der Gesamtmitarbeiterzahl zu den zehn größten Unternehmen der Schweiz. (26.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Schindler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Schindler-Aktie (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF).Starker Auftragseingang: Schindler habe im 1Q19 einen Auftragseingang von CHF 2.968 Mio. (+6,4% in Lokalwährung) verzeichnet und damit die Analystenschätzung um 0,3% und die Konsensprognose um 2,4% übertroffen.Solides Umsatzwachstum: Der Umsatz sei um 5,8% in Lokalwährung gestiegen, weniger als die Analystenschätzung von 6,3% und schwächer als Kone mit 7,6%, aber stärker als vom Marktkonsens prognostiziert (4,5%).EBITDA-Marge rückläufig: Trotz des soliden Umsatzwachstums sei Schindlers EBIT um 2,5% J/J gesunken, denn die Marge sei um 75 Bp geschrumpft. Ursachen seien höhere Rohstoffkosten, Lohninflation, nachteilige Währungseffekte und Aufwendungen für Effizienz- und Wachstumsinitiativen gewesen. Ohne Restrukturierungskosten und Aufwendungen für das Startup-Unternehmen BuildingMinds sei die EBIT-Marge um 60 Bp zurückgegangen.Reingewinn 8% unter der Konsensschätzung: Der Reingewinn sei um 5,3% J/J zurückgegangen, eine Folge des schwächeren operativen Ergebnisses, höherer Absicherungskosten und eines etwas höheren Steuersatzes.Schindler habe im 1Q19 ein geringeres Wachstum als Kone erzielt, die bereinigte EBIT-Marge von Schindler sei jedoch 50 Bp höher als die Marge von Kone gewesen. Der Ausblick deute in einigen wichtigen Märkten auf eine Verlangsamung hin und die Konsensschätzungen für die Margenentwicklung von Schindler seien immer noch zu hoch, sodass Pomrehn kurzfristig keine positiven Impulse erkennen könne.Die Bewertung der Schindler-Aktie liegt nahe an dem DCF-basierten Kursziel von CHF 210, deshalb bleibt Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bei seinem "hold"-Rating. (Analyse vom 26.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link