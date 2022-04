Disclosure(s): iii, vi



3,18 EUR +0,63% (11.04.2022, 12:05)



3,16 EUR +0,64% (08.04.2022, 17:36)



DE0006942808



694280



PZS



Die Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem XETRA sowie in Tradegate. (11.04.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Scherzer-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS).Scherzer habe zum Ende März 2022 einen NAV, wie üblich unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten, von 3,72 Euro gemeldet. Gegenüber dem Februar-Wert habe sich ein leichter Anstieg von 1,1% ergeben. Aus den Daten lasse sich auf einen absoluten Wert von 111,4 Mio. Euro schließen, der keinen Wert aus Nachbesserungsrechten enthalte. Der Aktienkurs habe sich zuletzt etwas vom NAV entfernt. Fünf der neun größten Portfoliopositionen würden sich den sicherheitsorientierten Investments zuordnen lassen.Nachrichten zu einzelnen Portfoliounternehmen: Hella: Die Beteiligung sei laut Scherzer inzwischen mit einem Gewinn weitgehend veräußert worden. K+S AG: Aufgrund der hervorragenden Kursentwicklung sei K+S inzwischen die zweitgrößte Position im Scherzer-Portfolio geworden. Seit Ende Oktober 2021 habe die Aktie um rund 97% zugelegt. Für 2022e rechne K+S mit einem EBITDA aus fortgeführten Geschäften zwischen 1,6 bis 1,9 Mrd. Euro, was einen neuen Rekordwert darstellen würde. Rocket Internet: Nach dem entsprechenden Beschluss auf einer a.o. HV Ende Januar sei der Rückerwerb zu 35,0 Euro inzwischen abgeschlossen worden. GK Software: Nach vorläufigen Zahlen sei der Gesellschaft auch 2021 der Übergang hin zum Cloud-Geschäft weiterhin gut gelungen.Der Jahresüberschuss für 2021 habe bei 11,65 Mio. Euro und damit über der Analystenschätzung von 10,40 Mio. Euro gelegen. Der HV am 23.05. werde eine Dividende von 0,05 Euro je Aktie vorgeschlagen, was den Erwartungen von Becker entsprochen habe. Der Analyst gehe von einer Annahme des Vorschlags aus.Nach zwei Corona-Jahren gelte es nun ohne Verschnaufpause sich den negativen ökonomischen Folgen des Russland-Ukraine-Krieges entgegenzustellen. Becker rechne mit weiterhin volatilen Kapitalmärkten. In diesem Umfeld habe sich die Scherzer-Aktie erfreulich stabil gezeigt.Nach den jüngsten Veröffentlichungen bestätigt Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, sein Kursziel von 3,80 Euro und seine "kaufen"-Empfehlung für die Scherzer-Aktie. (Analyse vom 11.04.2022)Weder die ODDO BHF Corporates & Markets AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.