30,60 EUR -0,97% (05.03.2021, 09:50)



30,90 EUR -0,64% (05.03.2021, 10:56)



DE000A2NBTL2



A2NBTL



SLT



Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2, WKN: A2NBTL, Ticker-Symbol: SLT) gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und mit mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme, Industriebremsen für Containerkräne und Windkraftanlagen, sowie Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete. Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik. (05.03.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Schaltbau-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2, WKN: A2NBTL, Ticker-Symbol: SLT) von "kaufen" auf "halten" herab.Das FY 2020 habe - laut KPI's - erfolgreich, nämlich am oberen Rand der aktualisierten Guidance, abgeschlossen werden können, schreiben die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in ihrer neuesten Studie. Der M12/20-Ordereingang sei - wg. Pintsch und SBRS - zum hohen Vj.-Wert um adj. 1,1% auf EUR 538,3 Mio. gestiegen. Die Neuaufstellung sei abgeschlossen, Effizienzprogramme seien etabliert.Die Guidance 21 sehe also ein Umsatz-/EBIT-Plus ggü. Vj. von ca. 5,5% bzw. ca. 23% (midpoint) vor. Dabei dürfte die 2. Corona-Welle in Europa die Investitionsneigung der "Road"-Kunden zuerst noch dämpfen, notieren die Aktienexperten.Durch Adressierung zusätzlicher "DC"-Kundengruppen aus der e-Mobility solle mit neuen Produkten - in den SBU's Schaltbau und SBRS - das topline-Wachstum 2021 auf ca. 5,5%, und in den Folgejahren noch schneller auf ein CAGR von 8% p.a., gesteigert werden. Voraussetzung dafür seien nach Auffassung der Researcher ein neuer Mindset und eine flexiblere Entwicklungs- und Produktionsstruktur bei Schaltbau. Letztere werde mit dem Neubau der "Next Factory" in Velden/Bayern ab 2022 zur Verfügung stehen, wofür die Finanzierung über eine Pflichtwandelanleihe bereits gesichert worden sei.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Schaltbau-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 05.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link