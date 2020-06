Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Schaltbau-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Schaltbau-Aktie:

25,00 EUR 0,00% (23.06.2020, 10:14)



Tradegate-Aktienkurs Schaltbau-Aktie:

25,00 EUR +0,40% (23.06.2020, 09:29)



ISIN Schaltbau-Aktie:

DE000A2NBTL2



WKN Schaltbau-Aktie:

A2NBTL



Ticker-Symbol Schaltbau-Aktie:

SLT



Kurzprofil Schaltbau Holding AG:



Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2, WKN: A2NBTL, Ticker-Symbol: SLT) gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und mit mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme, Industriebremsen für Containerkräne und Windkraftanlagen, sowie Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete. Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik. (23.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Schaltbau-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2, WKN: A2NBTL, Ticker-Symbol: SLT) mit dem Rating "kaufen" auf.Der Jahresstart sei uneinheitlich aber robust gewesen, die COVID-19-Belastungen hätten dabei die Konzern-EBIT-Marge auf 3,2% halbiert, würden die Analysten in ihrem ersten Report zum Bahn-Ausrüster-Konzern aus München schreiben. Der op. Cashflow (Q1/20: EUR 1,6 Mio.; Vj.: EUR -1,7 Mio.) habe vom gesunkenen Working Capital profitiert. Bilanzsumme und Eigenkapital seien zum 31.12.19 nahezu unverändert geblieben (Cash-Bestand: EUR 15,0 Mio.; per 31.12.19: EUR 25 Mio.). Der Q1/20-Ordereingang sei zum hohen Vj.-Wert um 6% auf EUR 143 Mio. gesunken. Die B-to-B-Ratio sei mit 119,5% (Q1/19: 127,1) dagegen im Expansionsmodus geblieben, würden die Aktienexperten vorrechnen. Der Orderbestand sei in Q1 auf EUR 509,4 Mio. gestiegen, und läge somit im oberen Bereich des 2020er Planumsatzes (Umsatz: 460 bis 500 Mio.), die Guidance habe also Bestand.Die traditionell sehr gute Visibilität sei aktuell allerdings eingeschränkt. Die COVID-19-Pandemie habe nach Eindruck der Fachanalysten ihren (ersten) Höhepunkt überwunden.Die Zielbranchen (Rail&Road; EV) würden auf eine "U"-förmige Erholung ab dem H2/20 setzen, wenn - durch staatliche Konjunkturprogramme und durch (hoffentlich) zurückkehrendes Konsumentenvertrauen - die Investitionsbereitschaft wieder spürbar wachsen solle.Das Chancen-/Risiko-Verhältnis scheine somit vorteilhaft, die Aktie im Peer-Vergleich sogar recht günstig, zu sein.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen die Coverage auf und raten zum Kauf der Aktien des Bahnausrüsters. (Analyse vom 23.06.2020)