XETRA-Aktienkurs Schaltbau-Aktie:

27,90 EUR -0,36% (31.01.2018, 17:29)



Tradegate-Aktienkurs Schaltbau-Aktie:

28,20 EUR +0,89% (31.01.2018, 17:39)



ISIN Schaltbau-Aktie:

DE0007170300



WKN Schaltbau-Aktie:

717030



Ticker-Symbol Schaltbau-Aktie:

SLT



Kurzprofil Schaltbau Holding AG:



Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE0007170300, WKN: 717030, Ticker-Symbol: SLT) gehört mit einem Umsatz von rund 430 Millionen Euro und mehr als 2.600 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme, Industriebremsen für Containerkräne und Windkraftanlagen, sowie Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete.



Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik. (31.01.2018/ac/a/nw)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Schaltbau-Aktienanalyse von Analyst Harald Rehmet von der LBBW:Harald Rehmet, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Schaltbau Holding AG (ISIN: DE0007170300, WKN: 717030, Ticker-Symbol: SLT) und senkt das Kursziel von 25 auf 24 EUR.Schaltbau beschließe Bezugsrechtskapitalerhöhung: Schaltbau Holding AG habe am 31.01.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.735.752,40 EUR auf bis zu 10.799.671,80 EUR gegen Bareinlage unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals durch die Ausgabe von bis zu 2.242.420 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,22 EUR, zu erhöhen. Die neuen Aktien würden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts in einem Bezugsverhältnis von 3:1 zu einem Bezugspreis von 22,00 EUR je neuer Aktie angeboten. Der maximal mögliche Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund 49,3 Mio. EUR. Die Gesellschaft beabsichtige, die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Tilgung von Finanzverbindlichkeiten sowie zur Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung der Schaltbau-Gruppe zu verwenden.Guidance bestätigt: Mit den Erlösen aus dem neulich bekannt gegebenen Verkauf des Bremssystem-Herstellers Pintsch Bubenzer habe Schaltbau bereits die Finanzierung der Ende Februar anstehenden Kreditrückführungen sichergestellt. Schaltbau habe dabei die bisherige EBIT-Guidance für 2017 (EBIT i.h.V. mindestens 2 Mio. EUR ohne Berücksichtigung der Sonderbelastungen aus dem Verkauf sowie aus der bereits bekannt gegebenen Abwertung der Albatros-Beteiligung) bestätigt. Der Umsatz solle dagegen nun knapp unterhalb der bisherigen Prognose von 520 bis 540 Mio. EUR ausfallen.Infolge der Gewinnverwässerung durch die Bezugsrechtskapitalerhöhung senkt Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, sein DCF-basiertes Kursziel auf 24 EUR (alt: 25 EUR) und bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Schaltbau-Aktie. Risiken sehe er bei der Integration der Zukäufe, möglichen Projektverschiebungen, der Schwäche einzelner Märkte sowie dem Umfang und dem Erfolg der eingeleiteten Reorganisation. Hinzu kämen finanzwirtschaftliche Risiken im Hinblick auf die Sicherstellung der Liquidität sowie der Financial Covenants. (Analyse vom 31.01.2018)Börsenplätze Schaltbau-Aktie: