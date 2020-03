XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (11.03.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie der Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) von 9 auf 7 Euro.Während sich der fränkische Automobil- und Industriezulieferer in der Restrukturierung befinde und die Baustelle "Handelskonflikte" und die Zukunftsthemen respektive Gegenwartsthemen "Elektromobilität" und "Autonomes Fahren" die Automobilkonzerne unter Druck setzen, belaste zusätzlich die Coronavirus-Krise das Marktgeschehen und habe den Kurs der Schaeffler-Aktie abschmieren lassen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.Marktbedingt reduziert Frank Schwope, Analyst der NORD LB, das Kursziel für die Schaeffler-Vorzugsaktie von 9 auf 7 Euro, bestätigt jedoch zugleich in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für das Wertpapier. (Analyse vom 11.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Schaeffler AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: