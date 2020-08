XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

5,95 EUR -7,68% (20.08.2020, 10:16)



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

5,955 EUR -7,46% (20.08.2020, 10:29)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (20.08.2020/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Der schwächelnde Konzern wolle sich frisches Geld beschaffen und habe eine baldige Kapitalerhöhung mit der Ausgabe von bis zu 200 Mio. Aktien angekündigt. Die Nachricht lasse die Schaeffler-Vorzugsaktie am Donnerstag zeitweise um über acht Prozent abstürzen.Die Herzogenauracher Gesellschaft lade ihre Aktionäre daher am 15. September zu einer außerordentlichen Online-Hauptversammlung ein, um über die Erhöhung des Kapitals abzustimmen. In jedem Fall werde Alt-Aktionären ein Bezugsrecht eingeräumt. Schaeffler wolle mit dem Geld den laufenden Umbau des Konzerns weiter vorantreiben und so "potenzielle Wachstumschancen nutzen". Zudem werde durch die Kapitalmaßnahme der Anteil frei handelbarer Schaeffler-Aktien erhöht, habe es weiter geheißen.Schaeffler gehöre zu den Corona-Verlierern. Der allgemeine wirtschaftliche Abschwung und die jahrelangen strukturellen Probleme der Autobranche würden sich am Beispiel Schaeffler zeigen. Unklar sei, bis wann der Zulieferer im Bereich der Elektromobilität tatsächlich "gute" Nachrichten vermelden könne. Die Investoren hätten ursprünglich mit mehr Details zu einem eigenen Elektromotor-Aggregat bis September gerechnet. "Der Aktionär" bleibe bei der Schaeffler-Aktie Schaeffler-Vorzugsaktie an der Seitenlinie und beobachte die Entwicklung weiterhin, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: