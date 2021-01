Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (25.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Im Jahr 2020 habe die Schaeffler-Aktie rund ein Drittel an Wert verloren. Auf längere Sicht sehe es noch schlechter aus: In den zurückliegenden drei Jahren stehe für Schaeffler ein Minus von fast 60 Prozent zu Buche.Dennoch gebe es erste positive Stimmen. Die Investmentbank Oddo BHF habe Schaeffler vor den Zahlen von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel sei von 7,30 auf 8,00 Euro angehoben worden. Analyst Harald Eggeling rechne mit starken Quartalszahlen des Auto- und Industriezulieferers. Die Jahreszahlen insgesamt dürften über den Unternehmenszielen liegen. Eggeling habe seine operativen Ergebnisprognosen (EBIT) für 2021 und 2022 angehoben.Die Aktien der Automobil-Hersteller Daimler, Volkswagen und BMW hätten sich in den letzten Monaten erholt. Die Papiere vieler Zulieferer wie Continental, LEONI oder auch Schaeffler würden dieser Entwicklung noch weit hinterherhinken.Anleger würden allerdings auch bedenken, dass Schaeffler nach wie vor vor schwierigen Aufgaben stehe. Es gelte den Swing weg von der Cash-Cow der letzten Jahrzehnte, dem Verbrennungsmotor, hin zur Elektromobilität und dem wichtigen Thema Autonomes Fahren zu meistern.Spekulativ orientierte Anleger wagen eine kleine Position mit Stoppkurs zehn Prozent unter dem Einstiegsniveau, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link