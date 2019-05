Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

7,514 EUR +2,93% (10.05.2019, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

7,496 EUR +2,52% (10.05.2019, 09:16)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (10.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Der Vorstandsvorsitzende der Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF), Klaus Rosenfeld, berichtete auf der diesjährigen Hauptversammlung am 24. April in Nürnberg, zu der sich mit über 700 Aktionären und Gästen weit mehr Teilnehmer als in den Vorjahren eingefunden hatten, von einem schwierigen Geschäftsjahr 2018, wie Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet.Das Thema Elektromobilität und der Trend zum autonomen Fahren seien für die gesamte Automobilindustrie eine große Herausforderung. In der Sparte Automotive OEM habe Schaeffler den Umsatz 2018 dennoch um 2,1% steigern können. Das EBIT habe sich jedoch um 28,8% reduziert und die operative Marge sei auf 7,7% (Vj. 10,8%) geschrumpft. Weit besser sei es in der Industriesparte mit einem Umsatzzuwachs von 10,1% und einem Plus von 47% beim EBIT gelaufen. Die operative Marge habe sich auf 11,0% (Vj. 8,0%) verbessert. Die Schwäche der Vorjahre habe überwunden werden können, wozu nach Überzeugung von Rosenfeld neben dem Rückenwind vom Markt auch die Umsetzung des Effizienzprogramms CORE beigetragen habe. Mit der gleichen Konsequenz sollten jetzt mit "RACE" die Ertragsprobleme in der Sparte Automotive OEM angegangen werden.Der Konzernumsatz habe sich im ab-gelaufenen Geschäftsjahr um 3,9% auf 14,2 Mrd. Euro (Vj. 14,0 Mrd. Euro) erhöht. Schaeffler habe in allen Sparten und Regionen zugelegt. Am höchsten sei das Plus mit 6,7% in Greater China gewesen. Das Konzern-EBIT sei dagegen aufgrund der Schwäche im Bereich Automotive OEM um 13% auf 1,4 Mrd. Euro (Vj. 1,6 Mrd. Euro) gesunken. Die Marge bewege sich mit 9,7% (Vj. 11,3%) dennoch weiterhin auf einem soliden Niveau, ebenso der Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten mit 384 Mio. Euro (Vj. 515 Mio. Euro).Zufrieden habe sich der Vorstandschef mit der Bilanz gezeigt: Das Konzerneigenkapital habe auf 3,1 Mrd. Euro (Vj. 2,6 Mrd. Euro) zugelegt, die Eigenkapitalquote liege mit 25% (Vj. 22%) ebenfalls deutlich über den Werten früherer Jahre. Damit sehe Rosenfeld finanziellen Spielraum gegeben, um über weitere Zukäufe nachzudenken. Im vergangenen Jahr seien mit dem Erwerb der Technologie von PARAVAN und Elmotec die Kompetenzen in den Zukunftsfeldern autonomes Fahren und E-Mobilität verbreitert worden.Mit dem Start ins laufende Jahr habe sich Rosenfeld zufrieden gezeigt. Der Vorstand gehe davon aus, dass sich die Wachstumsdynamik insbesondere im Automotive-Geschäft in der zweiten Jahreshälfte wieder beschleunige. Bei der Prognose sei er dennoch vorsichtig geblieben. Für den Konzern habe er ein Umsatzwachstum von 1 bis 3% und eine EBIT-Marge von 8 bis 9% in Aussicht gestellt, womit sich das Ergebnis je Aktie auf etwa 1,20 Euro reduzieren würde. Eine Prognose über das laufende Jahr hinaus wage er derzeit nicht. Im Rahmen der Diskussion seien sich die HV-Redner dennoch einig gewesen, dass das Management Vertrauen verdiene. Der Konzern sei nach wie vor ertragsstark und solide aufgestellt und in der Industriesparte sei bewiesen worden, dass man bei operativen Schwächen erfolgreich gegensteuern könne.Auch mit Blick auf die hohe Dividende haben die Schaeffler-Aktionäre Anlass zur Hoffnung, dass der Aktienkurs bald wieder steigt, so Matthias Wahler. (Ausgabe 5/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link