Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

6,705 EUR -0,67% (03.07.2020, 10:55)



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

6,70 EUR +0,60% (03.07.2020, 11:17)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (03.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Die durch die Corona-Krise stark unter wirtschaftlichen Druck geratene Schaeffler-Gruppe habe nach der Wiederaufnahme der Produktion nur schleppend auf den Erfolgspfad zurückgefunden. Seit Mitte Mai laufe die Produktion in allen 75 Schaeffler-Werken wieder, jedoch teilweise schleppend. Das Unternehmen habe gemäß ursprünglicher Planung in 2020 das erste eigene Elektromotor-Aggregat vorstellen wollen.Die Branchenveränderung sei drastisch. Der gesamte Kraftfahrzeugbau inklusive zugelieferter Teile, der nach Statista-Berechnungen auf rund 106 Milliarden Euro jährlich komme, müsse sich radikal wandeln. Problem: Schwache Absatzmärkte und der zunehmende Konsumverzicht der Verbraucher bei langlebigen Gütern dürfte noch eine Weile anhalten.Alternative Antriebe und ein Elektromotor aus dem eigenen Hause seien die Themen der Stunde. Die Umstrukturierung und Ausrichtung mache Fortschritte, mit strategischen Zukäufen sei der Weg zur E-Mobilität beschleunigt worden, doch fehle hier noch die "kritische Masse". 2019 habe der Elektroauto-Anteil 7,4 Prozent vom Gesamtumsatz betragen. Die Wirkung auf das Zahlenwerk für 2020 sei wegen den Produktionsstopps kaum einschätzbar. Wichtigste Frage: Wann komme der eigene Elektromotor auf den Markt?Für 2020 könne voraussichtlich bestenfalls die schwarze Null bis etwa 0,10 Euro Ertrag je Vorzugsaktie hereinkommen. Daraus resultiere ein KGV von 67. Momentan seien die Schaeffler-Papiere mit mehr Risiko behaftet. Zu einem Kurstreiber könnte eine stärkere gesamtwirtschaftliche Erholung werden, die jedoch im Autosektor spät ankomme. Die Klarheit über die E-Mobilität mit eigenem Aggregat würde für weitaus mehr Fantasie sorgen. Der Markt erhoffe sich hier sogleich Aufschluss zu konkreten Schlüsselkunden.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link