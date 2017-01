ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein weltweit führender integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Das Unternehmen steht für höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen".



Im Jahr 2015 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 13,2 Mrd. Euro. Mit rund 85.000 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. (05.01.2017/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Edoardo Spina von Exane BNP Paribas:Edoardo Spina, Aktienanalyst von Exane BNP Paribas, nimmt die Coverage für die Vorzugsaktie der Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) in seiner aktuellen Aktienanalyse mit einer Kaufempfehlung auf.Der Aktienanalyst verweise darauf, dass sich die operative Geschäftsdynamik bei der Schaeffler Gruppe verbessere. Darüber hinaus gehöre Schaeffler zu den am günstigsten bewerteten Autozulieferern in der Europäischen Union. Die Risiken - z. B. durch die steigende Verbreitung von Elektrofahrzeugen - seien teilweise eingepreist und die Debatte könnte sich jetzt laut Spina in Richtung der sich ergebenden Möglichkeiten entwickeln.Edoardo Spina, Aktienanalyst von Exane BNP Paribas, nimmt die Schaeffler-Vorzugsaktie in seiner aktuellen Aktienanalyse mit dem Rating "outperform" und einem Kursziel von 15,50 Euro in die Bewertung auf. (Analyse vom 05.01.2017)XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:14,20 EUR +0,78% (05.01.2017, 12:02)Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:14,196 EUR +0,69% (05.01.2017, 11:51)