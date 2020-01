Börsenplätze Scanship-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Scanship-Aktie:

3,12 EUR +2,63% (10.01.2020, 11:02)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Scanship-Aktie:

29,50 NOK +6,50% (09.01.2020)



ISIN Scanship-Aktie:

NO0010708068



WKN Scanship-Aktie:

A111AY



Ticker-Symbol Scanship-Aktie:

213



Kurzprofil Scanship Holding ASA:



Scanship Holding ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (10.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scanship-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Scanship Holding ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213) unter die Lupe."Aktionär"-Tipp Scanship habe eine außerordentliche Hauptversammlung abgehalten, um über den Namenswechsel des Unternehmens abzustimmen. Das anwesende Kapital habe der Umbenennung in "Vow" zugestimmt.Laut Scanship werde der Name Vow aller Voraussicht nach am 10. Januar in das norwegische Handelsregister eingetragen. Damit könnte am Montag, den 13. Januar, der erste Handelstag unter dem neuen Namen erfolgen. Das Börsenkürzel ändere sich dann von "SSHIP" auf "Vow".Daher sollten sich investierte "Aktionär"-Leser nicht wundern, wenn in Kürze Scanship-Aktien unter Vow im Depot geführt würden. An den grandiosen Aussichten für den Clean-Tech-Player ändere sich dadurch nichts. Im Gegenteil, dem Unternehmen gehöre mit den Technologien für Schiffe und landbasierten Anwendungsbereichen die Zukunft.Scanship bleibt heiß und nur für mutige Anleger geeignet - Wer investiert ist, bleibt an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link