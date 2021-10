Börsenplätze Sberbank-Aktie:



Kurzprofil Sberbank:



Die Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, Nasdaq OTC-Symbol: SBRCY) zählt zu den größten Kreditinstituten in Russland und den GUS-Staaten. Die Sberbank wurde im Jahr 1841 als Verbund von Sparkassen gegründet und entwickelte sich schnell zu einer universal agierenden Businessbank mit diversifizierten Geschäftszweigen. Mit über 18.000 Filialen verfügt die Sberbank über das landesweit größte Filialnetz einer russischen Bank. (25.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sberbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, Nasdaq OTC-Symbol: SBRCY) unter die Lupe.Am Donnerstag, 28. Oktober, öffne Russlands größte Bank ihre Bücher. Die Sberbank profitiere weiterhin von der Zinsentwicklung und ihrem Engagement im Start-up-Sektor, während die russische Wirtschaft unter der Pandemie leide. Die Aktie habe zuletzt ein Mehrjahreshoch erklimmen können, die Q3-Zahlen könnten einen weiteren Schub auslösen.Nach vorläufigen Zahlen, die nicht nach internationalen Rechnungslegungsstandards geprüft seien, habe die Bank in den ersten neun Monaten 937 Milliarden Russische Rubel (11,4 Milliarden Euro) eingefahren. Die Eigenkapitalrendite habe 26 Prozent erreicht, was global ein Spitzenwert sein dürfte.Der Konsens rechne für das dritte Quartal mit 4,27 Milliarden Euro Vorsteuergewinn. Treiber dürften die steigenden Leitzinsen sein, die das große Kreditbuch der Sberbank anschieben würden. Die russische Notenbank habe in diesem Jahr bereits mehrmals die Leitzinsen auf nun 7,5 Prozent erhöht. Vor einem Jahr hätten sie noch bei 4,25 Prozent gelegen. Das Nettozinseinkommen der Sberbank dürfte davon stark profitieren, denn die Bank habe ihr Kreditbuch gedreht und im vergangenen Jahr viele variabel verzinste Kredite vergeben. Diese würden mit der Zeit an Benchmark-Zinssätze wie die Leitzinsen angepasst.Zuletzt habe der Titel wieder zulegen können und hänge nun am Verlaufshoch bei 21,68 Dollar aus dem Jahr 2018. Die Zahlen am Donnerstag könnten zu einer Fortsetzung der Rally führen und die Notierung von dieser Marke nach oben treiben lassen.Investierte bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer noch einsteigen möchte, könne die Zahlen abwarten. Generell sei die Aktie riskanter einzuschätzen als die Konkurrenz aus Europa oder den USA. (Analyse vom 25.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link