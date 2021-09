Unternehmensnachrichten:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) habe mitgeteilt, dass es Gespräche mit der chinesischen Luftfahrtbehörde über die Zulassung seiner Schmalrumpfflugzeuge vom Typ A220 führe. Chinesische Fluggesellschaften hätten großes Interesse an dem Modell bekundet.



Bjørn Gulden, der CEO von PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF), habe gesagte dass er trotz des Mangels an Schiffscontainern und der Schließung von Fabriken in Vietnam optimistisch sei, was die Leistung von PUMA im dritten und vierten Quartal 2021 angehe. Gulden habe gesagt, PUMA habe das langfristige Potenzial, seinen Umsatz auf über 10 Milliarden Euro zu verdoppeln.



Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) habe bekanntgegeben, dass es seine Position in den USA durch den Bau eines neuen Werks in Michigan ausbauen wolle. Das neue Werk mit einer Fläche von 130.000 Quadratfuß solle Ende 2023 in Ann Arbor, Michigan, eröffnet werden. Es werde sich auf Lösungen konzentrieren, die Kunden bei der Entwicklung von Medikamenten zur Heilung und Vorbeugung von Krankheiten helfen. (28.09.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem durchwachsenen asiatischen Handel notieren die europäischen Aktienmärkte am Dienstag schwächer, so die Experten von XTB.Rückgänge seien fast überall in Europa zu beobachten, aber es sei anzumerken, dass sich die meisten europäischen Blue-Chip-Indices von ihren Tagestiefs hätten erholen können. Der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) könne heute als europäischer Outperformer angesehen werden, da er dem Abwärtsdruck widersteht und flach notiere.