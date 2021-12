Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

575,60 EUR +1,45% (22.12.2021, 16:04)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

578,40 EUR +1,83% (22.12.2021, 15:58)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (22.12.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Aktienanalyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF).Nach der Übernahme des Freiburger Reagenzienherstellers CellGenix GmbH im vergangenen Juli habe Sartorius kürzlich eine weitere M&A-Transaktion bekannt gegeben. Zum 03.01.2022 übernehme Sartorius 62,5% der Anteile des Labortechnologie-Unternehmens ALS Automated Lab Solutions GmbH (ALS) aus Jena. Die übrigen 37,5% der Anteile sollten im Jahr 2026 an Sartorius veräußert werden.Sartorius befinde sich weiterhin auf Einkaufstour und ergänze das bestehende Produktportfolio mit sorgfältig ausgewählten Akquisitionen, die neben Pandemieeffekten doch erheblich zum Unternehmenswachstum beitragen würden. Unter der Annahme des Basisszenarios, dass die Corona-Pandemie in 2022 abflauen dürfte, sollte sich die Geschäftsdynamik bei Sartorius etwas normalisieren. Im Falle erneut starker Pandemieverläufe dürfte dagegen die Auftragslage angefeuert werden. Je nach Nachrichtenlage sollte daher die Volatilität der Sartorius-VZ-Aktie temporär eher zunehmen.Trotz möglicher, in 2022 anhaltender Lieferengpässe sehe der Analyst Sartorius hervorragend aufgestellt. Bei unveränderten Schätzungen und sehr hohen KGV-Bewertungen von über 85 für 2021/2022 stelle er nach wie vor verstärkt auf die DCF-Bewertung ab.Die NORD/LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Sartorius-Vorzugsaktie zum 31.12.2021 einstellen. Die Analysten würden diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Sartorius AG": Keine vorhanden.