Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

396,00 EUR +4,65% (21.04.2022, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

381,20 EUR +1,71% (20.04.2022, 17:35)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (21.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Ein überraschend guter Jahresstart habe den Aktien von Sartorius am Donnerstagmorgen Rückenwind verliehen. Sie würden im frühen Handel auf der Handelsplattform Tradegate 3,1 Prozent auf 390,00 Euro steigen. Damit nähere sich das Papier wieder der 21-Tage-Linie bei knapp 394 Euro, einem kurzfristigen Trendindikator.Im ersten Quartal habe der DAX -Konzern einen Umsatz von gut einer Milliarde Euro erzielt und damit fast 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Pharma- und Laborausrüster am Donnerstag in Göttingen mitgeteilt habe. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) habe um knapp ein Drittel auf 349 Millionen Euro zugelegt. Damit habe das Unternehmen besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Unter dem Strich habe ein Gewinn von 206 Millionen Euro gestanden, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum.Für das laufende Jahr peile Vorstandschef Joachim Kreuzburg weiterhin eine währungsbereinigte Umsatzsteigerung zwischen 15 und 19 Prozent an. Vom Erlös sollten etwa 34 Prozent als bereinigter operativer Gewinn beim Unternehmen hängen bleiben. Im ersten Quartal seien es 34,1 Prozent gewesen. Allerdings hätten die globalen Unsicherheiten mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine deutlich zugenommen, habe Kreuzburg laut Mitteilung gesagt. Er habe dabei auf die Belastung der Lieferketten und die Risiken aus erheblich gestiegenen Inflationsraten verwiesen.Die überraschend gute Umsatz- und Gewinnentwicklung des Pharma- und Laborausrüsters im ersten Quartal sollte bei den Anlegern gut ankommen, habe ein Händler gesagt. Pessimisten könnten den Auftragseingang kritisieren, allerdings überrasche der leichte Rückgang nach dem starken Vorjahresquartal nicht. Insgesamt sollten die Resultate damit zumindest für eine, wenn eventuell auch nur kurzfristige Kurserholung, reichen."Der Aktionär" sehe die Aktie von Sartorius nach der jüngsten Korrektur wieder auf interessantem Niveau. Zuletzt habe "Der Aktionär" dazu geraten, bereits im Vorfeld der Zahlen zuzugreifen und damit auf einen Rebound zu spekulieren.Anleger, die der Empfehlung gefolgt sind, bleiben weiter investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Sartorius-Vorzugsaktie. (Analyse vom 21.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)