Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (08.07.2021/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Sartorius über Abwärtstrend - ChartanalyseDie Sartorius-Aktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) markierte am 16. Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 502,00 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe eine Korrekturbewegung eingesetzt, welche sie am 8. März auf ein Tief bei 387,40 EUR geführt habe. Anfang Juni sei der Wert kurzzeitig unter diese Marke gefallen, habe sich aber schnell wieder erholt. Mit dem Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 418,10 und 420,60 EUR sei es zu einem ersten Kaufsignal gekommen. Gestern habe die Aktie über dem Abwärtstrend seit Februar geschlossen, nachdem das Unternehmen tags zuvor die Prognose erhöht habe.Der Ausbruch über den Abwärtstrend könnte die Rally in der Sartorius-Aktie weiter befeuern. Ein Anstieg in Richtung 502,00 EUR und später evtl. sogar ca. 596 EUR wäre möglich. Sollte die Aktie allerdings unter das Aufwärtsgap vom Mittwoch, also unter 450,50 EUR abfallen, würde eine Verkaufswelle in Richtung 420,60 EUR oder sogar 387,40 EUR drohen. (Analyse vom 08.07.2021)Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:471,40 EUR +1,62% (07.07.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:472,40 EUR -0,02% (08.07.2021, 08:38)