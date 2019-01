ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (10.01.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius: Übertriebene Sorgen - AktienanalyseMit den meisten Aktien im MDAX war 2018 kein Blumentopf zu gewinnen. Es gab aber auch ein paar Ausnahmen. Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) zum Beispiel, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen VeröffentlichungDie Aktien des Pharmazulieferers seien im vergangenen Jahr um rund 39 Prozent nach oben geschossen. Das Plus wäre wohl noch größer ausgefallen, wären da nicht Sorgen, dass die derzeitige Schwäche der Laborsparte auf die anderen Segmente übergreifen könnte - mit entsprechenden Folgen für die Jahresprognose und die Mittelfristziele des Konzerns. Zwar habe das Geschäft auch dank der Übernahme US-Unternehmens Essen Bioscience im dritten Quartal weiter wachsen können, allerdings aufgrund einer schwächeren Nachfrage in Europa weniger stark als noch im ersten Halbjahr. Sartorius rechne deshalb für die Sparte nur noch mit einem Zuwachs von acht bis zehn Prozent für 2018. Zuvor hatte die Prognose im Rahmen der Konzernziele gelegen, also bei zwölf bis 15 Prozent Plus, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:118,40 EUR -0,59% (10.01.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:118,50 EUR -0,59% (10.01.2019, 18:22)