Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

174,40 EUR +1,40% (24.10.2019, 16:15)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (24.10.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Verkaufsempfehlung für die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3).Die erneute Guidance-Anpassung sei nach der moderaten Anhebung anlässlich des Q2/19-Interimberichtes, "in der Luft gelegen". Jetzt sei die Konzern-Umsatzerwartung der Guidance "zum oberen Rand hin" nachgeschärft worden. Den Anstieg des M9/19-Konzernumsatzes von 15,5% würden die Fachanalysten als robust charakterisieren. Den erfreulichen Topline-Entwicklungen stünden zunehmende Konjunkturrisiken (in LPS) und zum Jahresende dann merkliche Belastungsfaktoren (LONZA-Effekt) im 2019er-Planungsszenario, so auch die Einschätzung der Aktienexperten, gegenüber.Dem sehr dynamischen Jahresstart seien zunehmend langsamer wachsende Quartale gefolgt. Anhaltend hoch zweistellig würden alle Kundenregionen wachsen, so die Experten. Damit das Wachstum eine breitere Grundlage bekomme, sollten drei ausgewählte Geschäfte von Danaher Life Science (DLS) für ca. EUR 671 Mio. in bar (unter Vorbehalt) übernommen werden. Das rechtfertige nach Ansicht der Analysten auch den recht hohen Kaufpreis, der fremdfinanziert werden solle.In ihrer jüngsten Studie stufen Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, ihre Anlageempfehlung auf "halten". Die Rahmenbedingungen hätten sich in den zurückliegenden Wochen nach ihrem Eindruck nicht spürbar verbessert - der Aktienkurs allerdings hätte korrigiert. Zumal sich das Chance-/Risiko-Verhältnis durch den angestrebten Kauf der DLS-Assets zum Vorteil wandeln würde. (Analyse vom 24.10.2019)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:173,90 EUR +0,87% (24.10.2019, 16:14)