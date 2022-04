Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

381,90 EUR -1,72% (22.04.2022, 15:18)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

382,90 EUR -3,19% (22.04.2022, 15:03)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (22.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) weiterhin zu kaufen.Das Geschäftsjahr FY22 habe stark begonnen, die 22er Guidance werde bestätigt, fassen die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in ihrer jüngsten Studie die wichtigsten Punkte zusammen.In der Breite des Geschäfts sei laut Q1/22-Report die Umsatzentwicklung noch sehr expansiv geblieben. Der Ordereingang habe sich "normalisiert" und sei erwartungsgemäß gesunken, denn die Corona-Sonderkonjunktur sei ausgelaufen. Ohne Corona-spezifische Nachfrage dürfte der Q1-Umsatz sogar um 30% YoY gestiegen sein, analysiere die Research-Boutique aus Frankfurt/M. Die Risiken (Lieferketten, Inflation, Ukraine-Krieg) nähmen derweil zu. Ob und wann der nächste Corona-Schub komme, sei unklar; die großen Nachfragetrends dagegen seien intakt. Auch in FY22 solle die Corona-Nachfrage in ähnlicher absoluter Höhe anhalten und damit bei wachsendem Basisgeschäft den Konzernumsatz insgesamt um 15% bis 19% ausweiten.FY 22 werde ein Übergangsjahr. Bei gehaltener Marge werde kräftig und in Kapazitäten und in Technologien investiert werden. Das niedrigere Kursniveau reflektiere das aktuell ungünstigere Risiko-Profil zu stark, so die Schlussfolgerung der Aktienexperten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: