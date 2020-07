Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (23.07.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius: Prognosen nach starkem erstem Halbjahr angehoben - AktienanalyseEine Prognoseerhöhung hat die Aktie des Göttinger Laborausrüsters Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) auf ein neues Rekordhoch getrieben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das im MDAX notierte Unternehmen gehe nunmehr von einer Steigerung des Konzernumsatzes um 22 bis 26 Prozent aus. Bisher habe das Management ein Plus von 15 bis 19 Prozent avisiert. Auch in puncto Profitabilität werde Sartorius mutiger. So solle die EBITDA-Marge jetzt 28,5 Prozent erreichen - zuvor habe das Ziel bei 27,5 Prozent gelegen. Ein Teil des zusätzlich erwarteten Geschäfts sei auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen, so das Unternehmen. Die Produkte der Göttinger würden sowohl bei der Herstellung von Impfstoffen als auch von antiviralen Medikamenten eingesetzt. Außerdem erwarte Sartorius ein stärkeres Wachstum und höhere Profitabilität für die Sparte Bioprocess Solutions.Wie gut die Geschäfte laufen würden, zeige ein Blick auf die Halbjahreszahlen. Demnach habe das Unternehmen seinen Umsatz bereinigt um Wechselkurse um 18 Prozent steigern können. Die EBITDA-Marge habe 27,8 Prozent erreicht. Allerdings habe Sartorius betont, dass die Prognose aufgrund der Pandemie weiter unter größerer Unsicherheit als üblich stehe. Voraussetzung für deren Erreichen sei insbesondere, "dass Logistikketten stabil sind und Produktionslinien in Betrieb bleiben." Da die Aktie nach der 80-Prozent-Rally im Jahr 2020 zudem inzwischen die meisten Kursziele der Analysten hinter sich gelassen hat, sollten Anleger trotz der vielversprechenden Geschäftsaussichten derzeit nicht allzu aggressiv an die Aktie herantreten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2020)