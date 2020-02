Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

233,80 EUR 0,00% (18.02.2020, 09:46)



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

232,80 EUR -0,43% (18.02.2020, 09:33)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (18.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Die Aktie des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius habe in den vergangenen Jahren eine wirklich beeindruckende Entwicklung hingelegt. Im Zehn-Jahresvergleich habe das Papier um mehr als 5.500 Prozent zugelegt. Erst vor kurzem habe die Aktie bei 239,00 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Auch am heutigen Dienstag lege Sartorius einen positiven Start hin.Das Unternehmen habe die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Demnach solle der Umsatz währungsbereinigt um 10 bis 13 Prozent steigen, wie aus dem am Dienstag vor der Bilanz-Pressekonferenz veröffentlichte Geschäftsbericht hervorgehe. "Damit werden wir unsere 2012 für das Jahr 2020 aufgestellte Mittelfristprognose erreichen und einen Konzernumsatz von etwa zwei Milliarden Euro erzielen." Bis 2025 solle der Erlös getrieben von organischem Wachstum und Übernahmen auf rund vier Milliarden Euro steigen.Bei der Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde ein Anstieg auf 27,5 (27,1) Prozent erwartet. Damit habe Unternehmenschef Joachim Kreuzburg die bei der Veröffentlichung der Eckdaten für 2019 Ende Januar abgegebenen Prognose bestätigt. "Unsere Investitionsquote wird mit voraussichtlich etwa 10 Prozent unter dem Vorjahresniveau von 12,3 Prozent liegen." Bei der EBITDA-Marge werde bis 2025 ein Wert von rund 28 Prozent erwartet.In den Prognosen sei die geplante Akquisition von Teilen des Life-Sciene-Portfolios von Danaher nicht enthalten. "Nach Vollzug der Transaktion werden wir die Prognose anpassen", habe es weiter geheißen. Die im MDAX notierte Vorzugsaktie habe nach der Bekanntgabe der 2019er Eckdaten und den Zielen für 2020 Ende Januar deutlich zugelegt. Einen weiteren Schub habe die Ankündigung einer höheren Dividende gebracht. So sollten für die Vorzugsaktie 71 nach 62 Cent gezahlt werden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link