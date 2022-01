Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

454,00 EUR +3,06% (28.01.2022, 16:10)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

456,90 EUR +2,33% (28.01.2022, 15:57)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (28.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Laborausrüsters Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Am Donnerstag habe Sartorius seine vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 präsentiert und auch einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Im Anschluss hätten erneut die Analysten den Wert unter die Lupe genommen - die durchweg positiven Kommentare würden am Freitag für ein Kursplus von drei Prozent sorgen.Auch das Analysehaus Warburg Research bleibe bullish, habe allerdings das Kursziel von 640 auf 585 Euro reduziert. Das Rating laute unverändert "Buy". Er habe nach den Eckdaten und dem Ausblick des Laborausrüsters seine Schätzungen erhöht, so Analyst Michael Heider. Die kurzfristige Nachfrage schwäche sich ab, bleibe aber auf gutem Niveau. Das neue Kursziel resultiere aus veränderten Zinserwartungen.Die Société Générale (SocGen) habe den DAX-Titel nach Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 604 auf 612 Euro erhöht. In den Jahren von 2020 bis 2025 dürfte das Umsatzwachstum mehr als ein Fünftel jährlich betragen, habe Analystin Delphine Le Louët in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Noch stärker dürfte das Gewinnwachstum je Aktie ausfallen. Für ein Industrieunternehmen sei das ein ungewöhnlicher Wachstumspfad.Ebenfalls zum Kauf rate die Deutsche Bank mit einem Kursziel von 650 Euro. Sartorius habe starke Kennziffern vorgelegt, habe Analyst Falko Friedrichs geschrieben. Der Ausblick auf 2022 sei beruhigend.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link