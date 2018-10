Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

120,00 EUR +3,99% (24.10.2018, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

118,20 EUR +2,34% (24.10.2018, 09:30)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (24.10.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von Analyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) von 146 EUR auf 120 EUR.Bioprocess Solutions bleibe auf dynamischerem Expansionskurs. Mit einem Umsatzwachstum von 21% in Q3/2018 (10% in Q2) habe Sartorius die Dynamik des zweiten Quartals deutlich übertreffen können. Auch das hohe Wachstum des Auftragseingangs (+25%) bestätige die attraktive Entwicklung in Q3. Die EBITDA-Marge sei im Jahresvergleich um 124 BP auf 29,1% gestiegen und damit relativ zu Q2/2018 unverändert geblieben. Stoll schätze, dass Bioprocess Solutions erneut schneller als der Markt gewachsen sei (Marktwachstum LBBWe 6 bis 8%). Die Guidance für das Wachstum des für die Bewertung wichtigsten Segments sei auf den oberen Bereich der bisherigen Spanne von 12 bis 15% in 2018 angehoben worden.Lab Products & Services habe in Q3 zyklische Abschwächung gezeigt. Das organische Umsatzwachstum dürfte mit etwa 3% vor allem durch eine zyklisch schwache Nachfrage aus dem europäischen Markt nach Laborprodukten belastet worden sein. Die EBITDA-Marge habe aber dennoch mit 19% um rund 290 BP höher als in Q2/2018 gelegen. Jedoch habe sich auch der Auftragseingang mit +1% besonders schwach gezeigt.Schwache Zyklik bei Laborprodukten könnte auch in 2019 belastend wirken. Zwar bleibe in Q3 der Auftragseingang auf Konzernebene mit +15% um Wechselkurseffekte bereinigt wegen einer hohen Dynamik bei Bioprocess Solutions auf hohem Niveau. Der Analyst reduziere aber angesichts der zyklischen Sensitivität bei Lab Products & Services seine adjustierte EPS-Schätzung für 2019 von 2,62 EUR auf 2,46 EUR je Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: