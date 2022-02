XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (28.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Pharma- und Laborausrüster Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.In der Vergangenheit habe das Göttinger Unternehmen bewiesen, mit einer ausgewogenen Buy-und-Build-Strategie einen dynamischen Wachstumspfad einzuschlagen. Und Sartorius scheine seine Fühler nach weiteren interessanten Übernahmeobjekten auszustrecken. Das habe die Nachrichtenagentur Reuters bereits am Freitag berichtet. Demnach habe Sartorius dem Spezialisten für Corona-Impfstoff-Verschlussreagenzien, Maravai LifeSciences, ein Übernahmeangebot i.H.v. 11 Mrd. USD unterbreitet. Maravai habe laut Reuters die Offerte i.H.v. 42 USD je Aktie zu Beginn des Monats zurückgewiesen.Das bekanntgewordene Interesse an Maravai habe die Sartorius-Aktie am Freitag beflügelt. Am Montag notiere sie hingegen etwas tiefer. Neben der allgemein schwachen Verfassung des Gesamtmarktes hätten die Anleger auch das Übernahmeinteresse negativ aufgenommen. Dass Akquisitionen bei Sartorius weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen würden, habe vor einigen Monaten CEO Joachim Kreuzburg gegenüber dem "Aktionär" bestätigt.Egal ob mit oder ohne Maravai: Sartorius befinde sich in einer starken Position in einem lukrativen Wachstumsmarkt. "Der Aktionär" bleibe langfristig optimistisch gestimmt und habe sich zuletzt mit einem ersten Kauflimit bei den Vorzügen der Gesellschaft bei 386 Euro positioniert. Dieses sei inzwischen erreicht worden. Anleger könnten sich die zweite Tranche mit einem Limit bei 336 Euro sichern, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2022)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:390,00 EUR -0,23% (28.02.2022, 11:37)